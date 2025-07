Weekend 19, 20, 21 gennaio 2024 in Sardegna: anche durante questo weekend continueranno a venire accesi fuochi di Sant’Antonio e San Sebastiano in tutta la Sardegna, è la grande festa religiosa che nella nostra isola segna l’inizio del carnevale, con la prima uscita delle maschere tradizionali, che in questo fine settimana interesserà i borghi di Samugheo, Sadali, Sinnai e Sestu.

A Oliena si fa invece già sul serio con le “Invasioni Barbariche“, la prima sfilata collettiva delle maschere tradizionali della Sardegna. Trovate qui in continuo aggiornamento per i prossimi 30 giorni almeno il calendario degli eventi del “Carnevale in Sardegna” (inviateci pure date e programmi delle sfilate di carnevale nel vostro paese con un messaggio sulla nostra pagina Facebook).

Ma per adesso scopriamo i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 19, 20, 21 gennaio 2024 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK CORRETTI (contattami subito se noti un errore) —

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, specie durante la stagione delle piogge, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.

Vai ai concerti del weekend in Sardegna