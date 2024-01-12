Weekend 12, 13, 14 gennaio 2024 in Sardegna: nuovo weekend e nuovi eventi in Sardegna, se in molti andranno alla ricerca della neve tra le vette del Gennargentu, altri continueranno lo shopping con i saldi invernali, altri ancora si rivolgeranno alle feste locali.

Da un lato abbiamo numerosi eventi inizialmente previsti per la Befana, ma poi rinviati per il maltempo, dall’altro abbiamo un minore numero di eventi, perché comitati e fedales sono occupati con i preparativi per i “Fuochi di Sant’Antonio in Sardegna” di metà settimana (per lo più martedì prossimo).

Possiamo però preannunciarvi un weekend con una marea di eventi per il fine settimana successivo, quello del 20 e 21 gennaio 2024, quando ci saranno numerosi fuochi di San Sebastiano con un nutrito programma e i primi eventi del “Carnevale in Sardegna“. Quest’anno infatti il carnevale è molto basso, con il giovedì grasso fissato per l’8 febbraio 2024 e noi abbiamo già iniziato gli aggiornamenti (quindi inviateci pure le vostre segnalazioni con un messaggio sulla nostra pagina Facebook).

Ma per adesso scopriamo i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 12, 13, 14 gennaio 2024 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.

