Fuochi di Sant’Antonio 2025 a Sinnai: Ecco il programma completo di sabato 25 gennaio 2025!
ATTENZIONE: evento rinviato di una settimana a causa delle pessime previsioni meteo, la nuova data è quella del 25 gennaio 2025.
Fuochi di Sant’Antonio 2025 a Sinnai: è stato pubblicato il manifesto con il programma dei Fuochi di Sant’Antonio a Sinnai (importante centro abitato alle porte di Cagliari) o, se preferite in lingua sarda “Su Fogadoni de Santu Antoni“, che si svolgerà nella serata di sabato 25 gennaio 2025.
Si tratta del rito del fuoco accompagnato dall’esibizione della maschera tradizionale locale de “is Cerbus“, il cui significato è legato al rito della caccia, ma anche musica e balli. Di seguito il programma completo della serata.
Programma Fogadoni Santu Antoni, Sinnai:
Sabato, 25 gennaio 2025:
- ore 18:00 – Chiesa di Santa Barbara – Santa Messa animata dal coro Segossini
- ore 19:00 – Piazza Santa Barbara – Accensione de Su Fogadoni con l’uscita de Is Cerbus
- a seguire – Piazza Santa Barbara – Musica con il trio Melis, Longoni e Pisu e distribuzione dei prodotti tipici locali
Dove dormire a Sinnai:
Sono numerosi i B&B pronti ad accoglierti a Sinnai, consigliamo di prenotare con buon anticipo per trovare posto e spuntare le condizioni migliori.
Dove si trova e come arrivare a Sinnai:
Copyright: per ragioni di spazio abbiamo dovuto tagliare la parte bassa del manifesto ufficiale, nel quale compaiono i “credits” per la foto, che è stata scattata da Paolo Pilleri.
