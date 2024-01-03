Brusa la Vecia 2025 ad Arborea: scopri il programma di lunedì 6 gennaio 2025!
Brusa la Vecia 2025 ad Arborea: mentre in tutta la Sardegna è già partita la raccolta della legna per i fuochi di Sant’Antonio di metà mese, Arborea anticipa tutti con il falò per “Brusa la Vecia” dell’epifania, una ricorrenza di origini venete particolarmente sentita nel centro dell’oristanese, dove buona parte della popolazione è originaria del nord est d’Italia.
Il fuoco, secondo la tradizione, viene acceso nelle fattorie del Comprensorio di Arborea, in particolare in quelle gestite da famiglie originarie dal Veneto, nella notte tra il 5 e 6 gennaio.
La diciassettesima edizione dell’evento “Brusa la Vecia” è prevista per lunedì 6 gennaio 2025, nello spazio adiacente il Centro Fieristico di Arborea, sulla Strada 19 Est. Il programma prevede l’accensione di un falò di buon auspicio per il 2025, con degustazione delle prelibatezze della migliore tradizione locale (è prevista un’offerta per auto finanziamento).
Il fuoco verrà allestito dal Gruppo Volontari della Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Programma Brusa la Vecia:
Lunedì, 6 gennaio 2025:
- ore 20:30 – Spazio adiacente il Centro Fieristico di Arborea – Accensione del falò della “vecia befana”, saluti e auguri di buon anno
- durante la serata – Salone del Centro Fiere – Rinfresco
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori informazioni e dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Arborea, dalla quale anche noi abbiamo preso tutte le informazioni, grazie all’esauriente comunicato del presidente Paolo Sanneris.
Come arrivare ad Arborea:
Arborea è un fiorente centro agricolo della provincia di Oristano, poco più a sud della città capoluogo, in posizione quindi centrale rispetto a tutta la Sardegna.
