Capodanno Santa Teresa Gallura 2024: sarà per il fatto che Santa Teresa Gallura è il borgo più a nord della Sardegna e muoversi diventa un po’ più faticoso, sarà per la vocazione turistica del comune gallurese, fatto sta che ogni anno viene pubblicato un fitto calendario di eventi da Natale all’epifania, che include anche il programma per il Capodanno 2024.

Lo inseriamo anche noi per dare completezza ai programmi del Capodanno 2024 in Sardegna, non solo grandi città e grandi nomi, ma anche piccole realtà che si animano ad ogni occasione, che troviamo giusto supportare.

Capodanno 2024 Santa Teresa di Gallura:

Domenica, 31 dicembre 2023 – Party di Capodanno:

dalle ore 23:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Musica in tensostruttura con Dj Maus

ore 00:00 – Brindisi

ore 00:15 – Piazza Libertà – Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per qualsiasi aggiornamento al programma o novità, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook, il sito web ufficiale del Comune di Santa Teresa Gallura e soprattutto quelle del Comitato Fidali 80 Lungoni – Santa Teresa Gallura.

Dove si trova Santa Teresa Gallura:

