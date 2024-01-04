Weekend 5, 6, 7 gennaio 2024 in Sardegna: cominciamo questo post facendovi ancora una volta i nostro migliori auguri di buon anno, noi torniamo oggi, in occasione del weekend dell’epifania e dell’inizio dei saldi invernali, il nostro articolo sugli eventi del fine settimana in Sardegna.

Prima però vi ricordiamo che abbiamo già iniziato gli aggiornamenti degli articoli dedicati ai “Fuochi di Sant’Antonio in Sardegna” e al “Carnevale in Sardegna“. Quest’anno infatti il carnevale è molto basso, con il giovedì grasso fissato per l’8 febbraio 2024. Quindi inviateci le vostre segnalazioni con un messaggio sulla nostra pagina Facebook.

Quanto a questo weekend dell’epifania sono tanti gli eventi tra befane che scendono dai campanili e dalle ruote panoramiche, concerti, tombolate, animazione per bambini e presepi viventi e non.

Purtroppo però il meteo non è super favorevole e prevede il passaggio di una perturbazione, che dovrebbe portare piogge diffuse sulla nostra Isola, soprattutto tra la serata di venerdì e il pomeriggio di sabato, con possibili nevicate sulle vette più alte del Gennargentu nella giornata di domenica. Va da se che alcuni eventi, specie quelli all’aperto, potrebbero essere annullati, posticipati o modificati, quindi visitate sempre il link fonte alle pagine social degli organizzatori prima di mettervi in viaggio.

Scopriamo subito i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 5, 6 e 7 gennaio 2024 in Sardegna , scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e/o al canale whatsapp per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, specie durante la stagione delle piogge, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.

