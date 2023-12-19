Big Bang Village il Capodanno 2024 a Cagliari: non solo l’atteso concerto di Marco Mengoni per il Capodanno 2024 a Cagliari, la cui organizzazione sta provocando una marea di polemica. Sempre nella notte di San Silvestro, sempre alla Fiera di Cagliari, ci sarà però un altro grande evento, stavolta organizzato con largo anticipo, con dj e produttori nazionali e locali e tanta musica techno, reggaeton, pop, trap, electro distribuita su 3 palchi e 7 mila metri quadri al coperto, più area food & beverage.

Tanti i grandi nomi già annunciati per il più grande capodanno indoor della Sardegna. Ci sono Boro Boro, Dusty Kid, Nerissima Serpe, Dj Matrix, Dj Pharaos, show come “Bebecita” e “We love 2000“, e ancora 20 artisti locali, 40 tra ballerine e performers e tanto altro!

Stiamo parlando del Big Bang Village, con i biglietti in vendita già da diverse settimane, per il quale si prevede un afflusso di migliaia di ragazzi da tutta l’isola, per salutare l’arrivo del 2024 tra balli, gioia e divertimento.

Programma Big Bang Village, Cagliari:

Sabato, 31 dicembre 2023:

ore 23:00 – Apertura Cancelli

ore 23:15 – Start Music Main Stage (pop, reggaeton, revival): Dj Matrix Boro Boro Nerissima Serpe Papa V We Love Indie We Love 2000 Bebecita Latina (Roly, Manolo / Fard D / Cozzolino / Korium / Las Bebecitas) Pharaoh Mattia Cerrito

(pop, reggaeton, revival): ore 23:45 – Start Music Astra Stage (electro / techno / minimal): Dusty Kid Marascia C_Sky Barbers Alpha Centauri (group animation)

(electro / techno / minimal): ore 23:59 – Festeggiamento Capodanno con calice di bollicine per tutti i presenti

ore 00:30 – Start Music Backstage (rap, trap, urban): Zona (Spoli /Jack Raider) Urban Animation

(rap, trap, urban): ore 06:00 – Chiusura evento

Mappa Big Bang Village alla Fiera di Cagliari:

Dove dormire a Cagliari per il Capodanno 2024:

Dove dormire vicino al centro di Cagliari, viale Diaz e alla Fiera? Se vieni da fuori città e non vuoi metterti alla guida a tarda sera o dopo aver bevuto (bevi responsabilmente ma ricordati anche che un bicchiere di birra potrebbe far scattare l’etilometro), allora ti conviene dormire in città, ci sono tante tante ottime offerte in corso per pernottare a Cagliari per il Capodanno 2024!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi rimando ai canali social e al sito ufficiale di Opera Music Forum.

Come arrivare alla Fiera di Cagliari:

