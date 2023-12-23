Pasca di Natali in carrera a Calangianus: programma del presepe vivente RINVIATA al 13 gennaio 2024!
Pasca di Natali in carrera a Calangianus: si svolgerà in due occasioni, il 26 dicembre 2023 e il
6 gennaio 2024 RINVIATA al 13 gennaio 2024, l’appuntamento con l’atteso presepe vivente di “Pasca di Natali in carrera” a Calangianus, nel cuore della Gallura.
L’appuntamento quest’anno è nel quartiere della Chiesa di Santa Giusta a Calangianus, l’evento infatti nasce sia per tramandare il valore della tradizione del presepe e del messaggio di speranza del Natale, sia per valorizzare il centro storico del borgo gallurese.
Il presepe vivente sarà allestito in vecchie abitazioni e cantine e sarà animato da figuranti in abiti tradizionali, per rivivere l’atmosfera della vita di un tempo. E così saranno aperte le botteghe degli antichi mestieri con la dimostrazione della preparazione di piatti della tradizione come “li siati” o “li ciusoni“, gli amati gnocchi galluresi.
Non mancheranno le degustazioni di piatti tipici, grazie alla collaborazione con altre associazioni locali, musica con cori e gruppi folk. Nella serata i ristoranti e le pizzerie del paese proporranno il menù
“Ciocca Ciocca” con piatti tipici della tradizione gallurese.
Programma Pasca di Natali in carrera, Calangianus:
Il presepe vivente sarà aperto il 26 dicembre 2023 e il 13 gennaio 2024 a partire dalle ore 11:30.
Pasca di Natali inizierà il 23 dicembre 2023 dalle ore 18:30 con il consueto appuntamento de “Lu ciocca ciocca”, durante il quale il corteo con Maria e Giuseppe camminerà per le strade del paese alla ricerca di
un alloggio. Si partirà in cammino dalla Chiesa del Convento e il corteo si snoderà tra le vie del paese accompagnato dalla musica delle launeddas di Raffaele Serri.
Il 13 gennaio 2024, la giornata sarà invece caratterizzata dall’arrivo dei Re Magi e della Befana che, come tradizione, offrirà dolci e doni ai più piccoli.
Considerate che gli orari degli spettacoli in programma sono indicativi e potrebbero subire variazioni. Anche le date dell’evento potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni metereologiche.
Martedì, 26 dicembre 2023:
- ore 11:30 – Apertura presepe, botteghe e punti ristoro
- dalle ore 13:00 – Sagrato del Museo di Arte Sacra – Esibizione alla corte di Re Erode dei danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu
- dalle ore 14:30 – Centro storico – Canti a ghitterra itineranti con Vincenzo Murino
- dalle ore 15:30 – Giro in calessino per i più piccoli
- dalle ore 16:30 – Esibizione del Gruppo mini folk Tamponedu di Luras
- dalle ore 18:00 – Esibizione itinerante del Coro “Su Bubugnulu” di Luras
Sabato, 13 gennaio 2024 (AGGIORNATO):
- ore 11:30 – Apertura presepe, botteghe e punti ristoro
- dalle ore 13:00 – Sagrato del Museo di Arte Sacra – Esibizione alla corte di Re Erode dei danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu
- dalle ore 14:00 – Centro storico – Canti a ghitterra itineranti con Vincenzo Murino
- dalle ore 15:30 – Esibizione itinerante del coro polifonico “Boci D’Agliola” di Telti
- ore 16:30 – Partenza dei Re Magi a cavallo, alla ricerca di Gesù bambino, con arrivo alla mangiatoia allestita in Santa Croce
- ore 18:00 – Arrivo della Befana con tante sorprese per i più piccini
- dalle ore 19:00 – Esibizione del Gruppo folk Lu Rizzatu di Calangianus
- dalle ore 20:00 – Lu Baddatoggju con la fisarmonica di Gianfranco Salis
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dall’associazione turistico culturale “Contiamoci” e si avvale del patrocinio del Comune di Calangianus. Contatti Associazione Contiamoci:
- Mail: contiamoci@hotmail.it
- Tel. 346 369 3859
Come arrivare a Calangianus:
