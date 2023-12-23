Pasca di Natali in carrera a Calangianus: si svolgerà in due occasioni, il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 RINVIATA al 13 gennaio 2024 , l’appuntamento con l’atteso presepe vivente di “Pasca di Natali in carrera” a Calangianus, nel cuore della Gallura.

L’appuntamento quest’anno è nel quartiere della Chiesa di Santa Giusta a Calangianus, l’evento infatti nasce sia per tramandare il valore della tradizione del presepe e del messaggio di speranza del Natale, sia per valorizzare il centro storico del borgo gallurese.

Il presepe vivente sarà allestito in vecchie abitazioni e cantine e sarà animato da figuranti in abiti tradizionali, per rivivere l’atmosfera della vita di un tempo. E così saranno aperte le botteghe degli antichi mestieri con la dimostrazione della preparazione di piatti della tradizione come “li siati” o “li ciusoni“, gli amati gnocchi galluresi.

Non mancheranno le degustazioni di piatti tipici, grazie alla collaborazione con altre associazioni locali, musica con cori e gruppi folk. Nella serata i ristoranti e le pizzerie del paese proporranno il menù

“Ciocca Ciocca” con piatti tipici della tradizione gallurese.

Programma Pasca di Natali in carrera, Calangianus:

Il presepe vivente sarà aperto il 26 dicembre 2023 e il 13 gennaio 2024 a partire dalle ore 11:30.

Presepe vivente a Calangianus

Pasca di Natali inizierà il 23 dicembre 2023 dalle ore 18:30 con il consueto appuntamento de “Lu ciocca ciocca”, durante il quale il corteo con Maria e Giuseppe camminerà per le strade del paese alla ricerca di

un alloggio. Si partirà in cammino dalla Chiesa del Convento e il corteo si snoderà tra le vie del paese accompagnato dalla musica delle launeddas di Raffaele Serri.

Il 13 gennaio 2024, la giornata sarà invece caratterizzata dall’arrivo dei Re Magi e della Befana che, come tradizione, offrirà dolci e doni ai più piccoli.

Considerate che gli orari degli spettacoli in programma sono indicativi e potrebbero subire variazioni. Anche le date dell’evento potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni metereologiche.

Martedì, 26 dicembre 2023:

ore 11:30 – Apertura presepe, botteghe e punti ristoro

dalle ore 13:00 – Sagrato del Museo di Arte Sacra – Esibizione alla corte di Re Erode dei danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu

dei danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu dalle ore 14:30 – Centro storico – Canti a ghitterra itineranti con Vincenzo Murino

con Vincenzo Murino dalle ore 15:30 – Giro in calessino per i più piccoli

dalle ore 16:30 – Esibizione del Gruppo mini folk Tamponedu di Luras

dalle ore 18:00 – Esibizione itinerante del Coro “Su Bubugnulu” di Luras

Sabato, 13 gennaio 2024 (AGGIORNATO):

ore 11:30 – Apertura presepe, botteghe e punti ristoro

dalle ore 13:00 – Sagrato del Museo di Arte Sacra – Esibizione alla corte di Re Erode dei danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu

dei danzatori della scuola di ballo New Dance Gallura del maestro Stefano Corongiu dalle ore 14:00 – Centro storico – Canti a ghitterra itineranti con Vincenzo Murino

con Vincenzo Murino dalle ore 15:30 – Esibizione itinerante del coro polifonico “Boci D’Agliola” di Telti

ore 16:30 – Partenza dei Re Magi a cavallo, alla ricerca di Gesù bambino , con arrivo alla mangiatoia allestita in Santa Croce

, con arrivo alla mangiatoia allestita in Santa Croce ore 18:00 – Arrivo della Befana con tante sorprese per i più piccini

con tante sorprese per i più piccini dalle ore 19:00 – Esibizione del Gruppo folk Lu Rizzatu di Calangianus

dalle ore 20:00 – Lu Baddatoggju con la fisarmonica di Gianfranco Salis

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione turistico culturale “Contiamoci” e si avvale del patrocinio del Comune di Calangianus. Contatti Associazione Contiamoci:

Mail: contiamoci@hotmail.it

Tel. 346 369 3859

Come arrivare a Calangianus:

