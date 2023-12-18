Calici di Natale a Sennori, aspettando la Vigilia. Scopri il programma del 23 dicembre 2023!
Calici di Natale a Sennori, aspettando la Vigilia: si svolgerà nella serata di sabato 23 dicembre 2023, l’evento “Aspettando la vigilia, calici di Natale” a Sennori, paese alle porte di Sassari, nella regione storia della Romangia.
L’appuntamento è presso i giardini comunali di via Roma a Sennori dalle ore 17:00 e fino all’una di notte, per una serata natalizia che vedrà protagonisti produttori, associazioni, attività e cantine locali e che ha in programma degustazioni di vini, stand di cibo e dolci, animazione per bambini, musica dal vivo e tanto altro ancora.
Il costo del ticket per una degustazione è di 5 euro, con calice di vino e sacchetto.
Programma Calici di Natale, Sennori:
Sabato, 23 dicembre 2023:
- ore 17:00 :
- Zucchero filato, crêpes, pop corn e intrattenimento per i più piccoli con Magori animazione
- Spettacolo di burattini di Nadia Imperio
- Stand vini (calice + sacchetta + 1° ticket vino a 5 euro), potrete degustate le etichette delle cantine:
- Cantine Fara
- Agreste Az.Agricola
- Cantina Urgeghe
- Cantina Canu
- Cantina Leo Conti
- Cantina Sorres
- Stand di olio, food & sweet, partecipano:
- Oleificio F.lli Secchi
- Agreste Az.Agricola
- Margot laboratorio
- Torronificio Conti
- Servizio civile
- Pro Loco
- dalle ore 20:00 – Musica dal vivo con:
- Ceppe Canu
- Vareo band
- ore 23:00 – Musica dal vivo con Luca Sax e dj Igino Coni
Per maggiori informazioni e dettagli:
L’evento è organizzato dalla Pro loco di Sennori con l’Amministrazione Comunale di Sennori, i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile, con il patrocinio di Città del Vino e della Regione Sardegna. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma.
Come arrivare a Sennori:
