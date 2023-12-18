Calici di Natale a Sennori, aspettando la Vigilia. Scopri il programma del 23 dicembre 2023!

Daniele Puddu 18 Dicembre 2023
Calici di Natale Sennori 2023, manifesto con date e programma

Calici di Natale a Sennori, aspettando la Vigilia: si svolgerà nella serata di sabato 23 dicembre 2023, l’evento “Aspettando la vigilia, calici di Natale” a Sennori, paese alle porte di Sassari, nella regione storia della Romangia.

L’appuntamento è presso i giardini comunali di via Roma a Sennori dalle ore 17:00 e fino all’una di notte, per una serata natalizia che vedrà protagonisti produttori, associazioni, attività e cantine locali e che ha in programma degustazioni di vini, stand di cibo e dolci, animazione per bambini, musica dal vivo e tanto altro ancora.

Il costo del ticket per una degustazione è di 5 euro, con calice di vino e sacchetto.

Programma Calici di Natale, Sennori:

Sabato, 23 dicembre 2023:

  • ore 17:00 :
    • Zucchero filato, crêpes, pop corn e intrattenimento per i più piccoli con Magori animazione
    • Spettacolo di burattini di Nadia Imperio
    • Stand vini (calice + sacchetta + 1° ticket vino a 5 euro), potrete degustate le etichette delle cantine:
      • Cantine Fara
      • Agreste Az.Agricola
      • Cantina Urgeghe
      • Cantina Canu
      • Cantina Leo Conti
      • Cantina Sorres
    • Stand di olio, food & sweet, partecipano:
      • Oleificio F.lli Secchi
      • Agreste Az.Agricola
      • Margot laboratorio
      • Torronificio Conti
      • Servizio civile
      • Pro Loco
  • dalle ore 20:00 – Musica dal vivo con:
    • Ceppe Canu
    • Vareo band
  • ore 23:00 – Musica dal vivo con Luca Sax e dj Igino Coni

Per maggiori informazioni e dettagli:

L’evento è organizzato dalla Pro loco di Sennori con l’Amministrazione Comunale di Sennori, i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile, con il patrocinio di Città del Vino e della Regione Sardegna. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma.

Come arrivare a Sennori:

