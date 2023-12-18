Calici di Natale a Sennori, aspettando la Vigilia: si svolgerà nella serata di sabato 23 dicembre 2023 , l’evento “Aspettando la vigilia, calici di Natale” a Sennori, paese alle porte di Sassari, nella regione storia della Romangia.

L’appuntamento è presso i giardini comunali di via Roma a Sennori dalle ore 17:00 e fino all’una di notte, per una serata natalizia che vedrà protagonisti produttori, associazioni, attività e cantine locali e che ha in programma degustazioni di vini, stand di cibo e dolci, animazione per bambini, musica dal vivo e tanto altro ancora.

Il costo del ticket per una degustazione è di 5 euro, con calice di vino e sacchetto.

Programma Calici di Natale, Sennori:

Sabato, 23 dicembre 2023:

ore 17:00 : Zucchero filato, crêpes, pop corn e intrattenimento per i più piccoli con Magori animazione Spettacolo di burattini di Nadia Imperio Stand vini (calice + sacchetta + 1° ticket vino a 5 euro), potrete degustate le etichette delle cantine: Cantine Fara Agreste Az.Agricola Cantina Urgeghe Cantina Canu Cantina Leo Conti Cantina Sorres Stand di olio , food & sweet , partecipano: Oleificio F.lli Secchi Agreste Az.Agricola Margot laboratorio Torronificio Conti Servizio civile Pro Loco

dalle ore 20:00 – Musica dal vivo con: Ceppe Canu Vareo band

con: ore 23:00 – Musica dal vivo con Luca Sax e dj Igino Coni

Per maggiori informazioni e dettagli:

L’evento è organizzato dalla Pro loco di Sennori con l’Amministrazione Comunale di Sennori, i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile, con il patrocinio di Città del Vino e della Regione Sardegna. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma.

Come arrivare a Sennori:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: