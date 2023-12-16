Capodanno 2024 a Oristano, si balla con tanti deejays. Scopri programma e orari!

Capodanno Oristano 2024: in un Capodanno 2024 in Sardegna, che si preannuncia straordinario, con tanti artisti di punta del panorama della canzone italiana protagonisti dei concerti nella notte di San Silvestro, la città di Oristano cerca di stare al passo, offrendo nel contempo qualcosa di differente, per la direzione artistica di Antonio Mariani.

Protagonisti del Capodanno 2024 a Oristano, che si festeggerà come sempre in piazza Eleonora, saranno infatti tanti dj internazionali, nazionali e locali, tra i quali spicca il nome di Spyne, direttamente da Radio 105. Assieme a lui, sul palco, ci saranno altri nomi importanti della scena italiana per una notte di Capodanno tutta da ballare: Alien Cut, Matrix e Jessie Diamond.

Il programma del Capodanno Oristano 2024 però non dimentica neanche gli amanti della musica sarda, per i quali l’appuntamento è in piazza Corrias a partire delle ore 22:30, con il concerto del il gruppo etnico dei Galusè.

Ma non solo, un po’ come ad Alghero, anche Oristano, per il “Capodanno Aristanis“, propone 3 giorni di eventi, con tanti spunti interessanti e, soprattutto, musica per tutti i gusti e tutte le età: il 29, 30 e 31 dicembre 2023 . Scopriamo i dettagli e gli orari di ogni serata.

Programma Capodanno Oristano 2024:

Venerdì, 29 dicembre 2023:

ore 21:30 – Piazza Eleonora – Spettacolo musicale con il gruppo “Quelli degli anni 60/70”

Sabato, 30 dicembre 2023:

ore 21:30 – Piazza Eleonora – Concerto del gruppo etnico Armonia Sarda

ore 23:00 – Piazza Eleonora – Concerto dei Funk Out

Domenica, 31 dicembre 2023:

ore 22:30 – Piazza Corrias – Concerto del gruppo etnico Galusè

ore 23:00 – Piazza Eleonora – Dance party con 5 top deejays: Jessie Diamond (la migliore Dj italiana, per tre anni consecutivi miglior “female dj italiana£ al “Dance Music Awards”) Spyne (Radio 105, specializzato in musica dance) Matt Joe (dj e produttore di musica elettronica tedesco, è principalmente associato alla tech house e techno) Alien Cut (team italiano di musica Electro & Dance) Andrea Camedda (Resident DJ)

con 5 top deejays:

Dove dormire a Oristano e dintorni:

Sono numerose le strutture ricettive a Oristano e dintorni, ma nonostante ciò potrebbero termine velocemente la disponibilità di camere libere per il Capodanno 2023. Il nostro consiglio è sempre quello di prenotare il prima possibile.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi invitiamo anche a consultare il sito ufficiale del Comune di Oristano.

Dove si trova e come arrivare in piazza Eleonora a Oristano:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: