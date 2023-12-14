Weekend 15, 16 e 17 dicembre 2023 in Sardegna: buon weekend e buone atmosfere natalizie a tutti, entriamo infatti nel vivo degli eventi di Natale in Sardegna e non solo, con una marea di appuntamenti. Pensate che per il weekend del 15, 16 e 17 dicembre 2023 in Sardegna abbiamo mappato la bellezza di oltre 315 eventi tra sagre ed appuntamenti enogastronomici; case, villaggi palazzi e castelli di Babbo Natale; concerti e mercatini di Natale; ma anche escursioni, mostre e incontri culturali e chi più ne ha più ne metta.

Partiamo dall’ultimo appuntamento con “Autunno in Barbagia” che nel suo fine settimana conclusivo fa tappa a Orune, penultimo appuntamento invece per “Saboris Antigus” a Mandas e terzultimo per il “Progetto Isula” a Pau.

Ma sono davvero tanti gli eventi enogastronomici, tra gli altri, ricordiamo: “Weekend dei gusti” a Sassari, “Carrelas in festa” a Banari, “Ajò a Ippuntare” a Usini, “Comasinos Abbeltos” a Oschiri, “Sapori d’inverno” ad Aglientu, “Procargius” a Seulo, “Prentzas Apertas” a Seneghe, “Arte e Sapori” e “Sagra de sos culurzones” a Ghilarza, “Dolia e’…” a Dolianova, la “Sagra del miele” a San Sperate e tanto tanto altro ancora!

Noi vi ricordiamo anche che, nella giornata di domani (venerdì), ci sarà l’aggiornamento dell’articolo con le vostre segnalazioni. Perciò se volete avvisarci di ulteriori eventi o eventuali refusi o link non funzionanti (con tutte queste date può capitare), inviateci pure un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 15, 16 e 17 dicembre 2023 in Sardegna

Tutti gli eventi in Sardegna:

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, specie durante la stagione delle piogge, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

