Festa di Sant’Ignazio da Laconi per i 322 anni dalla nascita. Programma 16 e 17 dicembre 2023
Festa di Sant’Ignazio da Laconi per i 322 anni dalla nascita: sabato 17 dicembre 1701 nasceva a Laconi Vincenzo Peis, frate cappuccino venerato e meglio conosciuto come Sant’Ignazio da Laconi. Di lui parlò anche Grazie Deledda, che riprendendo le affermazioni di uno dei biografi del santo frate, riportava come egli:
Non ha scritto un rigo, perché era analfabeta, non ha lasciato una dottrina, perché non era un filosofo, non ha fondato nessun Ordine, perché non era uomo di geniali e coraggiose iniziative. Un povero frate questuante era fra Ignazio, il servo di tutti, l’ultimo degli uomini: eppure egli fu l’uomo più ricordato del Settecento sardo.
Bene a questo Santo così amato e venerato Laconi non dedica solo la grande festa di Sant’Ignazio di fine agosto, ma anche quella i festeggiamenti che si svolgono in occasione dell’anniversario dalla nascita, organizzati dal Coro Polifonico Laconese, il 16 e 17 dicembre 2023.
Programma Festa di Sant’Ignazio da Laconi di dicembre:
Sabato, 16 dicembre 2023:
- ore 16:00 – Salone della Casa del pellegrino – Presentazione del fotoreportage: “Sant’Ignazio da Laconi, un Santo tra la gente“, a cura di Fabrizio Congiu
- dalle ore 17:00 – Chiesa Parrocchiale:
- Santa Messa animata dal Coro Polifonico Laconese diretto dal Maestro Lorenzo Zonca
- Novena di Natale
- Processione verso la casa natale del Santo
- Accensione e benedizione del falò del rione Sant’Ignazio
- Canto corale attorno al falò
- ore 19:00 – Chiesa Parrocchiale – Rassegna corale, con la partecipazione di:
- Coro Polifonico Laconese diretto dal Maestro Lorenzo Zonca
- Launeddas Sonos Antigus di Tuili, dirette dal Maestro Franco Melis
- Coro Prendas de Armonia di Mamoiada, diretto dal Maestro Paola Puggioni
- Coro San Teodoro di Paulilatino, diretto dal Maestro Chiara Piras
- Coro Terra Mea di Cagliari, diretto dal Maestro Tiziana Puggioni
Domenica, 17 dicembre 2023:
- ore 8:00 – Chiesa parrocchiale – Santa Messa
- ore 10:30 – Chiesa parrocchiale – Santa Messa animata dal coro parrocchiale
- ore 17:00 – Chiesa parrocchiale – Santa Messa e Novena di Natale
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori informazioni e dettagli, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di Laconi.
Come arrivare a Laconi:
Laconi si trova nella regione storica del Sarcidano, in provincia di Oristano.
