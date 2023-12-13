Festa di Sant’Ignazio da Laconi per i 322 anni dalla nascita. Programma 16 e 17 dicembre 2023

Festa di Sant’Ignazio da Laconi per i 322 anni dalla nascita: sabato 17 dicembre 1701 nasceva a Laconi Vincenzo Peis, frate cappuccino venerato e meglio conosciuto come Sant’Ignazio da Laconi. Di lui parlò anche Grazie Deledda, che riprendendo le affermazioni di uno dei biografi del santo frate, riportava come egli:

Non ha scritto un rigo, perché era analfabeta, non ha lasciato una dottrina, perché non era un filosofo, non ha fondato nessun Ordine, perché non era uomo di geniali e coraggiose iniziative. Un povero frate questuante era fra Ignazio, il servo di tutti, l’ultimo degli uomini: eppure egli fu l’uomo più ricordato del Settecento sardo.