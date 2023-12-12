Bianco Natale 2023 ad Arbus: scopri il programma di sabato 16 dicembre 2023!

Daniele Puddu 12 Dicembre 2023
Bianco Natale Arbus 2023, date e manifesto

Bianco Natale ad Arbus: si svolgerà nella serata di sabato 16 dicembre 2023, l’atteso appuntamento con la seconda edizione di “Bianco Natale” ad Arbus. L’appuntamento – che fa parte dell’intenso cartellone di eventi natalizi denominato “Natale Insieme” – è in via Libertà e via Repubblica ad Arbus, a partire dalle ore 16:30.

Programma Bianco Natale, Arbus:

Sabato, 16 dicembre 2023:

L’evento si svolgerà nelle centrali via Libertà e via Repubblica ad Arbus.

  • dalle ore 16:30 :
    • Apertura stand, con esposizione di prodotti tipici e idee regalo
    • Gonfiabili natalizi della Pro loco per foto ricordo del Bianco Natale
    • 1ma gara “La Staffa”: beer four hundred, a cura dell’ASD Atletica Arbus
  • dalle ore 19:00 :
    • Street Food: apertura punti ristoro dolci e salati lungo il percorso
    • Artisti di strada, musica e balli, con:
      • La banda musicale E. Porrino, Magic School e Gimmy Five Christmas
      • Skizzo show
      • Bolle, mangiafuoco, trasformista e giocoliere
  • dalle ore 20:00 :
    • Sfilata gruppi medievali:
      • Gruppo musici e figuranti Quartiere Fontana di Iglesias
      • Gruppo sbandieratori di Iglesias
      • Arago’n compagnia catalana di Sanluri
      • Arcieri storici di Sanluri
    • Raduno 500 d’epoca e Corsari bikers
    • Is prones
    • Dj Sandro Azzena, a cura della consulta giovani

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi consigliamo di rivolgervi alle pagine social della Pro loco di Arbus e del Comune di Arbus.

