Bianco Natale 2023 ad Arbus: scopri il programma di sabato 16 dicembre 2023!
Bianco Natale ad Arbus: si svolgerà nella serata di sabato 16 dicembre 2023, l’atteso appuntamento con la seconda edizione di “Bianco Natale” ad Arbus. L’appuntamento – che fa parte dell’intenso cartellone di eventi natalizi denominato “Natale Insieme” – è in via Libertà e via Repubblica ad Arbus, a partire dalle ore 16:30.
Programma Bianco Natale, Arbus:
Sabato, 16 dicembre 2023:
L’evento si svolgerà nelle centrali via Libertà e via Repubblica ad Arbus.
- dalle ore 16:30 :
- Apertura stand, con esposizione di prodotti tipici e idee regalo
- Gonfiabili natalizi della Pro loco per foto ricordo del Bianco Natale
- 1ma gara “La Staffa”: beer four hundred, a cura dell’ASD Atletica Arbus
- dalle ore 19:00 :
- Street Food: apertura punti ristoro dolci e salati lungo il percorso
- Artisti di strada, musica e balli, con:
- La banda musicale E. Porrino, Magic School e Gimmy Five Christmas
- Skizzo show
- Bolle, mangiafuoco, trasformista e giocoliere
- dalle ore 20:00 :
- Sfilata gruppi medievali:
- Gruppo musici e figuranti Quartiere Fontana di Iglesias
- Gruppo sbandieratori di Iglesias
- Arago’n compagnia catalana di Sanluri
- Arcieri storici di Sanluri
- Raduno 500 d’epoca e Corsari bikers
- Is prones
- Dj Sandro Azzena, a cura della consulta giovani
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi consigliamo di rivolgervi alle pagine social della Pro loco di Arbus e del Comune di Arbus.
Come arrivare ad Arbus:
