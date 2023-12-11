Castelsardo diVino Winter Edition, scopri il programma di venerdì 29 dicembre 2023!
AGGIORNAMENTO: causa previsioni meteo avverse l’evento “Castelsardo diVino Winter Edition” è stato rinviato di una settimana, dal 22 al 29 dicembre 2023.
Castelsardo diVino Winter Edition: si svolgerà nella serata di venerdì
22 29 dicembre 2023 la prima edizione dell’edizione invernale dell’evento “Castelsardo di Vino“, rassegna enologica che vedrà la partecipazione di alcune delle migliori cantine sarde come Su Entu, Tenuta Asinara, Sorace Vini, Cantina Gianluigi Deaddis e tante altre ancora..
L’appuntamento con “Castelsardo di Vino Winter Edition“, che fa parte degli eventi natalizi che porteranno al concerto di Capodanno 2024 a Castelsardo con Mahmood, è nel suggestivo centro storico del borgo dell’Anglona a partire dalle ore 18:00.
Programma Castelsardo DiVino 2023:
Venerdì, 29 dicembre 2023:
- ore 18:00 – Piazza Bastione – Inizio degustazioni
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Castelsardo diVino – Winter Edition è un evento organizzato da C.A.R.M.A Cooperativa e dall’associazione Giovani Castelsardo, ad essi vi rimandiamo per maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti.
