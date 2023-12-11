Capodanno 2024 Cagliari, con il concerto di Marco Mengoni: adesso è ufficiale, per la notte di Capodanno a Cagliari canterà Marco Mengoni, forse il più importante e amato artista italiano in questo momento.

Mengoni è nato artisticamente grazie a Xfactor, che ha vinto nell’edizione 2009, classificandosi al terzo posto a San Remo nello stesso anno; nel 2010 vincitore nella categoria Best Italian Act degli “MTV Europe Music Awards” divenendo il primo artista italiano nella storia di MTV ad aver ottenuto una vittoria anche nella categoria Best European Act. Mengoni ha inoltre vinto per ben due volte il Festival di Sanremo: nel 2013 che nel 2023.

Programma Capodanno 2024, Cagliari:

Domenica, 31 dicembre 2023:

ore 18:00 – Fiera di Cagliari – Apertura cancelli (recatevi presso il varco d’ingresso indicato nel vostro biglietto). Si potrà entrare in fiera fino a poco prima del concerto, ma non si potrà entrare ed uscire a piacimento . Se uscite, non potrete rientrare. Ricordatevi la carta d’identità , che verrà richiesta al momento dell’ingresso. Non si possono portare dentro oggetti proibiti come indicato in una lunga lista, come ad esempio borracce, bevande, cibo, bastoni per selfie, trolley, caschi, powerbank, apparecchiature professionali per la registrazione audio/video (ad eccezione per smartphone e action camera di piccole dimensioni), animali (di qualsiasi dimensione), materiale infiammabile e/o esplosivo di qualsiasi genere e natura ecc. In caso di pioggia è vietato introdurre ombrelli di qualsiasi dimensioni, si consiglia pertanto di munirsi di impermeabile o K-way per assistere allo spettacolo.

(recatevi presso il varco d’ingresso indicato nel vostro biglietto). ore 20:00 – Fiera di Cagliari – Inizio intrattenimento musicale con artisti locali, presenta Valentina Caruso: dalle ore 20:00 alle 20:45 – Simonluca dalle ore 20:45 alle 21:30 – JFK dalle ore 21:30 alle 21:50 – Sgribaz dalle ore 21:50 alle 22:30 – Laddo dalle ore 22:30 alle 23:15 – Venc

con artisti locali, presenta Valentina Caruso: dalle ore 23:30 alle 01:00 – Fiera di Cagliari – Concerto di Marco Mengoni

Servizio navetta CTM:

Giorni e orari:

Domenica 31 dicembre 2023 – dalle ore 22:30 alla mezzanotte circa

– dalle ore 22:30 alla mezzanotte circa Lunedì, 1 gennaio 2024 – dalle ore 01:00 alle 04:00 circa.

Linee disponibili (sono validi tutti i titoli di viaggio):

Linea Esterna Rossa : con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti;

: con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti; Linea Interna Rossa : con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 35 minuti;

: con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 35 minuti; Linea Litoranea : con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti;

: con capolinea in Piazza Matteotti e servizio ogni 30 minuti; Linea 9: con capolinea in Via Roma e servizio ogni 30 minuti.

Parcheggi vicini:

Parcheggio Cuore,

Parcheggio EX Stadio Sant’Elia,

Parcheggio Stadio Sardegna Arena,

Parcheggio Calata trinitari,

Parcheggio Piazza dei Centomila,

Parcheggio Donatori Sangue (Fronte CIS),

Parcheggio Molo Ichnusa,

Parcheggio Via Sonnino.

Concerto a numero chiuso:

Confermato il concerto a numero chiuso alla fiera, per massimo 20 mila persone. Per i partecipanti biglietto nominativo, prenotato online nei giorni scorsi. Biglietto nominativo vorrà dire che non è cedibile (cioè non si può vendere o regalare a terzi).

I motivi della scelta del numero chiuso sono di sicurezza, principalmente a causa dei tanti lavori in corso per la città, che rendono poche aree utilizzabili. Seguono tutti gli aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO (28 dicembre 2023):

Aggiornato l’orario di inizio del concerto di Marco Mengoni, che comincerà ad esibirsi mezz”ora prima della mezzanotte, alle ore 23:30.

AGGIORNAMENTO (24 dicembre 2023):

Nuove prenotazioni: nuovi 3500 biglietti disponibili online dalle ore 10:00 di oggi sul sito boxolboxol.it.

AGGIORNAMENTO (19 dicembre 2023):

Sito subito in crash –> nuovo link da seguire per le prenotazioni. Sino a venerdì sono stati prenotati circa 16.500 biglietti.

AGGIORNAMENTO (18 dicembre 2023):

Prenotazione pass gratuito:

a partire dalle ore 16:00 di martedì 19 dicembre 2023 sarà attiva la procedura di registrazione, con documento di identità, sul sito www.boxofficesardegna.it per ottenere il pass gratuito per il concerto di Capodanno che Marco Mengoni terrà alla Fiera di Cagliari.

di sarà attiva la procedura di registrazione, con documento di identità, sul sito www.boxofficesardegna.it per ottenere il pass gratuito per il concerto di Capodanno che Marco Mengoni terrà alla Fiera di Cagliari. a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 20 dicembre 2023 verranno rese disponibili anche tranche successive di pass.

In ogni pass rilasciato verrà indicato il varco di ingresso dal quale sarà possibile accedere e il relativo settore da cui assistere allo spettacolo.

Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 pass compreso il proprio (confermato).

Il pass sarà nominativo e non cedibile (confermato).

Verrà allestita una apposita area riservata ai portatori di disabilità motoria, muniti di pass per sé e per gli eventuali accompagnatori.

Al momento dell’ingresso, ogni spettatore dovrà esibire il pass nominativo e un documento di identità. Entreranno tutti i possessori di pass, smentita l’ulteriore selezione ai cancelli.

AGGIORNAMENTO (15 dicembre 2023):

Confermato il numero di 20 mila spettatori per il concerto di Mengoni alla Fiera di Cagliari, che potranno diventare 29mila con gli eventi collaterali.

Chiusura strade: chiusura di viale Diaz, tra l’Amsicora e piazza dei Centomila, e anche di viale Ferrara, entrambe a partire dalle ore 16:00 del 31 dicembre.

Orario apertura cancelli: i cancelli apriranno alle ore 18:00, con 6 ore di anticipo sull’inizio del concerto.

Ingresso da viale Diaz e da via Pessagno, separato dall’altro evento di mezzanotte sempre in Fiera. Ogni pass avrà indicato il varco di ingresso.

Orario inizio concerto: il concerto inizierà 5minuti dopo la mezzanotte

Maxischermo per chi resta fuori, ma sempre alla Fiera (da confermare)

