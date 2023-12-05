Capodanno 2024 a Nuoro con il concerto di Noemi: adesso possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, il Capodanno 2024 in Sardegna sarà di quelli con il botto, con tanti concerti in tutte le maggiori città dell’isola, con artisti decisamente di spessore, grandi artisti della musica italiana e persino internazionale. E così dopo Marco Mengoni a Cagliari, Zucchero a Olbia, Ligabue ad Alghero, Renga e Neck a Sassari, arriva anche Noemi in concerto a Nuoro, sempre per la notte di San Silvestro.

Nuoro quindi che cambia passo e dopo il Capodanno etnico delle ultime edizioni, si sposta decisamente su sonorità più pop, portando sul palco di fine anno in piazza Vittorio Emanuele: la cantante romana Noemi.

Sette partecipazioni al Festival di Sanremo alle spalle, sette album e numerosi singoli di successo che le sono valsi più volte la conquista del disco di platino e di prestigiosi premi e riconoscimenti. Noemi è una grande artista della musica italiana, impegnata peraltro anche nel sociale, al fianco di Save the Children e contro la violenza sulle donne. E’ l’unica artista donna, al momento, a salire su un palco della notte di San Silvestro in Sardegna, proprio nella città di Grazia Deledda.

Programma Capodanno Nuoro 2024:

Domenica, 31 dicembre 2023:

ore 21:00 – Piazza Vittorio Emanuele – Thel Music Dj Set

ore 23:00 – Piazza Vittorio Emanuele – Concerto di Noemi

Navetta Capodanno Nuoro 2024:

Per la notte di Capodanno, l’ATP – Azienda Trasporti Pubblici Nuoro ha predisposto un servizio navetta dal parcheggio di via Kandinskij al capolinea di via Manzoni, con una frequenza di 20 minuti (che diventa di 30 minuti dalle ore 19:00 alle ore 20:30 e dalle 02:00 alle 02:30). Costo del biglietto 1,5 euro x 2 (andata e ritorno), da acquistare esclusivamente a bordo. Trovate qui le mappe con i percorsi di andata e ritorno del bus navetta.

In occasione dell’evento saranno aperti i due parcheggi gestiti da ATP:

Piazza Vittorio Emanuele : riservato a disabili e donne in gravidanza.

: riservato a disabili e donne in gravidanza. Piazza Italia: aperto a tutti gli utenti.

