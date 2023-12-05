Capodanno 2024 a Villasimius: sarà un Capodanno in Sardegna da ricordare, con grandi concerti in ogni importante città sarda e proposte per tutti i gusti, con un unico comune denominatore, tanto divertimento per i sardi e i turisti che vorranno farci compagnia. Alla festa si unisce, come sempre negli ultimi anni, anche Villasimius, la celebre meta turistica balneare del sud est della Sardegna.

E allora ecco l’opportunità di passare un bel Capodanno al mare accompagnato, nella notte di San Silvestro, dalla musica della band di Joe Bastianich, al quale si aggiungeranno Dj Alex Farolfi da Radio DeeJay, oltre Dj Simon, vocalist e ballerini, per uno scoppiettante party night.

L’appuntamento è nella centralissima piazza Margherita Hack a partire dalle ore 22:30, l’ingresso è gratuito.

Programma Capodanno Villasimius 2024:

Domenica, 31 dicembre 2023:

dalle ore 22:30 – Piazza Margherita Hack – Festa e concerto di Capodanno 2024 a Villasimius : Dj Simon Corpo di Ballo Joe Bastianich e la terza classe Countdown e brindisi di mezzanotte Dj Alex Farolfi Vocalist & dancers

