Sting in concerto a Pula il 3 agosto 2024. Grande ritorno dopo il successo di 5 anni fa!

Sting in concerto a Pula nell’estate 2024, al momento è l’unica data italiana: mentre siamo tutti concentrati sugli eventi e i concerti del Capodanno 2024 in Sardegna, dal Forte Village arriva un’altra notizia bomba. Dopo il successo dell’estate di 5 anni fa, torna Sting in concerto in Sardegna, sempre alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula e sempre nel cuore dell’estate: il 3 agosto 2024 .

Lo scopo infatti è invogliare quanti più turisti possibili, tra i fan di Sting, a passare le vacanze nel sud ovest della Sardegna.

Al Forte Village certo, ma anche a Pula (verifica adesso la disponibilità di camere a Santa Margherita di Pula e le strutture ricettive di Pula) e fino a Cagliari (sono davvero tante le camere disponibili in hotel e B&B a Cagliari). Anche perché se prenotate con largo anticipo, riuscite a spuntare migliori condizioni di viaggio, dall’aereo/traghetto, fino all’hotel, B&B o casa vacanza.

Sting e i suoi più grandi successi:

Sting, affiancato da rock band definita come “elettrizzante” dagli organizzatori, porterà in Sardegna il suo tour “My song” con uno show unico, nel quale canterà i suoi successi più amati della sua pluridecennale carriera, a partire da quando faceva parte dei Police.

I biglietti saranno in vendita dalle sul sito sting.com dalle ore 10:00 di giovedì 7 dicembre 2023. I prezzi dei biglietti non sono ancora noti, ma saranno probabilmente alti, visto che già 5 anni fa si partiva da oltre 90 euro.

Programma Concerto Sting, Pula:

Sabato, 3 agosto 2024:

Forte Arena, Santa Margherita di Pula – Concerto di Sting

Ulteriori dettagli verranno aggiunti non appena verranno diffusi dagli organizzatori, considerate perciò l’articolo in aggiornamento.

Come arrivare alla Forte Arena di Pula:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: