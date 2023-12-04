Cosa Bona & Bariesa 2023 a Bari Sardo rinviata al 16 e 17 dicembre 2023!
Cosa Bona & Bariesa 2023: si svolgerà nel prossimo weekend, il
9 e 10 dicembre 2023 (rinviata per previsioni meteo avverse) 16 e 17 dicembre 2023, la seconda edizione della manifestazione “Cosa Bona e Bariesa” a Bari Sardo, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale.
L’appuntamento è nel centro storico di Bari Sardo a partire dalle ore 10:00 di sabato mattina, per scoprire gli antichi segreti della cucina tradizionale Bariese tra laboratori, percorsi sensoriali, degustazioni, show cooking interattivi, mostre, spettacoli e tanto altro ancora.
Programma Cosa Bona & Bariesa 2023:
Sabato, 16 dicembre 2023:
Domenica, 17 dicembre 2023:
Il programma di entrambe le giornate è completamente cambiato rispetto a quello proposto per la scorsa settimana, per questioni di tempo non riusciamo ad aggiornarlo. Per questo motivo vi inviamo direttamente al sito ufficiale dell’evento.
