Cosa Bona & Bariesa 2023: si svolgerà nel prossimo weekend, il 9 e 10 dicembre 2023 (rinviata per previsioni meteo avverse) 16 e 17 dicembre 2023 , la seconda edizione della manifestazione “Cosa Bona e Bariesa” a Bari Sardo, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale.

L’appuntamento è nel centro storico di Bari Sardo a partire dalle ore 10:00 di sabato mattina, per scoprire gli antichi segreti della cucina tradizionale Bariese tra laboratori, percorsi sensoriali, degustazioni, show cooking interattivi, mostre, spettacoli e tanto altro ancora.

Programma Cosa Bona & Bariesa 2023:

Sabato, 16 dicembre 2023:

Domenica, 17 dicembre 2023:

Il programma di entrambe le giornate è completamente cambiato rispetto a quello proposto per la scorsa settimana, per questioni di tempo non riusciamo ad aggiornarlo. Per questo motivo vi inviamo direttamente al sito ufficiale dell’evento.

Dove dormire a Bari Sardo:

Sono diverse le strutture ricettive per dormire a Bari Sardo e dintorni, potete scegliere e prenotare la vostra sistemazione preferita direttamente online.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:

Per maggiori dettagli si possono seguire i canali social dell’evento o quelli di “Visit Bari Sardo“, mentre per le prenotazioni si può utilizzare il modulo “Contatti” sul sito ufficiale della manifestazione.

Come arrivare a Bari Sardo:

Arrivare a Bari Sardo è facile, vi basterà seguire la cartina stradale qui sotto. Occhio semmai a eventuali postazioni autovelox sulla SS125 Orientale Sarda.

