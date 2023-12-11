Capodanno 2024 a Castelsardo, scopri il programma completo con il concerto di Mahmood: c’era grande attesa, anche quest’anno, per conoscere il programma del Capodanno 2024 a Castelsardo. Vi diciamo subito che sono confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, per la notte di San Silvestro ci sarà infatti il cantante sardo egiziano Mahmood (la madre è di Orosei).

Un concerto che rientra a pieno titolo tra i grandi eventi di questo Capodanno 2024 in Sardegna con, tra gli altri: Marco Mengoni per il Capodanno 2024 a Cagliari, Noemi per il concerto di fine anno a Nuoro, Ligabue per la Notte si San Silvestro ad Alghero, ma anche Zucchero sul palco di Olbia e Renga e Nek a Sassari.

Programma Capodanno 2024 a Castelsardo:

Capodanno a Castelsardo

Domenica, 31 dicembre 2023:

ore 22:00 – Piazza Maestro – Debora Sabasto dj set : avvenente dj siciliana appassionata di illusionismo, cinema e musica, amante dell’underground e di tutte le sfumature legate alla Techno, EDM, tech house e Afro House

piattaforme digitali per brani come “Feeling Good” e “La ballata delle stelle“.

: giovane rapper sardo tra i leader della crew Nuova Sardegna ore 24:00 – Piazza Maestro – Spettacolo pirotecnico coni fuochi d’artificio dal castello dei Doria

a seguire – Piazza Maestro – Mahmood in concerto

Sevizio Bus Navetta:

Un servizio navetta gratuito sarà disponibile dalla frazione di Lu Bagnu sino al centro, a partire dalle ore 20:30 del 31 dicembre 2023 e fino alle 03:30 del 1 gennaio 2024. Ricordiamo che, a Lu Bagnu, sono disponibili gli ampi parcheggi del Porto Turistico.

Mahmood, origini e carriera:

Sarà quindi Mahmood il protagonista della notte di San Silvestro a Castelsardo, un artista che è stato capace, nella sua breve carriera di vincere per ben 3 volte il “Festival di Sanremo” (la prima volta nel 2018, nella categoria Giovani con “Gioventù bruciata”, poi nel 2019, fra i big, con il brano “Soldi” e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano “Brividi“), oltre a rappresentare l’Italia all’ “Eurovision Song Contest“.

Mahmood è molto legato alla cultura e al folclore della Sardegna e considera l’isola una seconda casa e fonte di ispirazione per la composizione dei brani. Conta 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 2,7 miliardi di stream totali all’attivo.

Eventi Natale Castelsardo 2023:

Di seguito il calendario delle manifestazioni per il Natale 2023 a Castelsardo, considerate che, come sempre quando ci sono programmazioni così lunghe, sono sempre possibili variazioni ed integrazioni.

Giovedì, 14 dicembre 2023:

ore 15:30 – Biblioteca Comunale – L’ora del racconto natalizio per i bambini dai 4 ai 6 anni

Venerdì, 15 dicembre 2023:

ore 15:30 – Biblioteca Comunale – Laboratorio di Natale per i bambini dai 6 agli 11 anni;

Sabato, 16 dicembre 2023:

ore 18:00 – Sala XI del Castello dei Doria – Proiezione del film “Eréntzia” di Giulia Camba. Un viaggio nella vita e nella storia dei sardi, attraverso i gesti, i luoghi e gli oggetti dell’artigianato. Un patrimonio della comunità da salvaguardare e tramandare alle future generazioni. Castelsardo, con le sue nasse e i suoi cestini, sarà tra i protagonisti del film;

Domenica, 17 dicembre 2023:

Piazza Maestro di Castelsardo e piazza Pianedda: Mercatini di Natale , a cura della neonata associazione Giovani Castelsardo Spettacoli per bambini : grande show di Spider-Man, villaggio di Natale, lotteria di Natale e tanto altro;



Giovedì, 21 dicembre 2023:

dalle ore 16:00 – Piazza del Novecentenario – Christmas Party, a cura del “C’entro IN-SI-E-ME”

Venerdì, 22 dicembre 2023:

dalle ore 18:00 – Centro Storico – Castelsardo diVino | Winter Edition, a cura di C.A.R.M.A Cooperativa e dell’associazione Giovani Castelsardo;

Dal 22 dicembre 2023:

Trenino Natalizio, che percorrerà le vie di Castelsardo sino al 7 gennaio (a eccezione del 25 e 31 dicembre e del 1 gennaio). Sarà gratuito per tutti, orari: dalle ore 11:0 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

Venerdì, 5 gennaio 2024:

dalle ore 16:00 – Ludoteca, Sala verde – Tombolata della Befana

Sabato 6 gennaio 2024:

dalle ore 18:00 – Piazza Maestro di Castelsardo – Show Musical Magic Cartoons: parata dei personaggi Disney;

Martedì 16 e Mercoledì 17 gennaio 2024:

Festa di Sant’Antonio Abate, patrono della Città.

Per maggiori info e dettagli:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti al calendario di eventi, vi rimandiamo alla pagina Facebook di Castelsardo Turismo.

Dove dormire a Castelsardo:

Castelsardo è una nota famosa località balneare del nord della Sardegna, perciò sono presenti numerose strutture ricettive. Ma i romantici sono tanti, così pure gli innamorati di Castelsardo, perciò fossi in voi prenoterei subito una camera, prima che le soluzioni migliori vadano esaurite. Ricordatevi di inserire la data giusta nel box qui sotto!

Dove si trova e come arrivare a Castelsardo:

