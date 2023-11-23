Weekend 24, 25 e 26 novembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 24, 25 e 26 novembre 2023 in Sardegna: siamo pronti per un altro weekend intenso in Sardegna, con tanti eventi e sagre per tutta l’isola, dedicati soprattutto ai prodotti di stagione come vini, carciofi, funghi, olio, pane, patate e tanto altro ancora. Inoltre è il weekend del Black Friday, con tante offerte e tanti sconti un po’ ovunque, dal web ai negozi sotto casa.

Ma concentriamoci sugli eventi, partendo come sempre da “Autunno in Barbagia“, che questo fine settimana farà tappa in due paesi vicini: Ollolai e Lodine. Nuovo appuntamento anche con “Saboris Antigus” che vedrà protagonista il borgo di Gesico. Anche Pimentel apre le sue cortes e pratzas per “Saperi e Sapori“.

E poi, dicevamo le sagre, partiamo dall’attesissima “Sagra del carciofo” di Villasor, per continuare con “Pane e olio” a Ilbono, in Ogliastra, e con la sempre attraente “Sagra della patata” di Badesi. E ancora la “Festa del vino novello” in pieno centro a Cagliari.

E se Alghero ospiterà nel suo centro storico una tre giorni dedicata a Harry Potter, il maghetto più amato da bambini e non; a Barumini e Pula si parlerà di archeologia e turismo con l’ “Expo del Turismo Culturale in Sardegna“.

Numerose saranno poi le iniziative programmate per la “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne” in tutta l’isola. Questo tema, purtroppo, è tornato ancora una volte sulle prime pagine dei giornali a seguito degli ultimi tragici avvenimenti di cronaca, scuotendo profondamente l’opinione pubblica.

