Sagra del Vino Novello 2023 a Monti: scopri il programma della prima edizione del 2 dicembre 2023!
Sagra del Vino Novello 2023 a Monti: si svolgerà nella giornata di sabato 2 dicembre 2023 la prima edizione della “Sagra del Vino Novello” a Monti, borgo dall’importante tradizione enologica nella regione storica del monte Acuto (ai confini con la Gallura), che noi conosciamo per altri eventi importanti come la Sagra del Vermentino di Monti o Monti Produce).
In programma ci sono un interessante convegno su vendemmia ed enoturismo e la degustazione di vini novelli locali e sardi, ma anche friulani, piemontesi, toscani e persino francesi (Beaujolais Gamay Vination e Beaujolais Gamay Bocuse). Saranno presenti anche vini fermi presentati dalla Strada del vermentino. Tutte le degustazioni sono senza limiti e completamente gratuite.
Non solo, alle degustazioni dei vini si accompagnerà dell’ottimo street food con piatti e specialità tipici della Sardegna dagli arrosti, ai fritti, ai dolci.
Programma Sagra del Novello, Monti:
Sabato, 2 dicembre 2023:
- ore 09:30 – Sala convegni Enoforum – Convegno regionale: “Vendemmia enoturistica” intervengono:
- Emanuele Mutzu, sindaco di Monti;
- Angelo Radica, presidente nazionale associazione “Città del Vino”
- Gavino Sanna, presidente Associazione Strada del Vermentino Docg di Gallura
- Giovanni Antonio Sechi, Consigliere nazionale e Coordinatore regionale Sardegna Città del vino
- Elena Cornalis, consigliere nazionale “Città del Vino” con delega all’Osservatorio Nazionale Turismo del vino
- Immacolata Serra, coordinatrice ONAV Olbia-Tempio
- Franca Murgia, direttrice Gal Gallura
- ore 11:00 – Via Roma e piazza Regina Margherita – Apertura stand dei vini:
- Vini internazionali, nazionali e regionali a cura della Pro Loco di Monti, artefice dell’idea, che garantirà inoltre la fornitura dei bicchieri per gli assaggi.
- Vini locali a cura dell’associazione Misureris coadiuvati da tutti gli altri sodalizi locali.
- ore 15:30 – Lungo il percorso della manifestazione – Esibizione delle corali:
- Terra Galana,
- Balaros,
- Boghes de Limbara,
- Boci d’Agliola,
- Ragazzi della scuola di organetto Misureris
- ore 18:30 – Piazza Regina Margherita – Assaggio della torta gigante, a cura dell’associazione “Cuoghi Gallura” e dei ragazzi dell’Istituto alberghiero di Arzachena
- ore 21:00 – Brindisi finale e chiusura stand
Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:
L’ evento è organizzato dal Comune di Monti, con il contributo dei comuni e delle aziende della Strada del Vermentino di Gallura DOCG, delle Città del Vino, della Fondazione di Sardegna, della Comunità Montana Monte Acuto e delle associazioni Pro Loco di Monti, Misureris, Cuochi della Gallura, Onav, Lirica di Sardegna, cori Balaros e Terra Galana, Servizio Civile Universale – Monti. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info e dettagli.
Come arrivare a Monti:
Copyright: la foto copertina è il frutto dell’unione di un’immagine realizzata per noi dall’ IA e della parte alta del manifesto ufficiale dell’evento.
