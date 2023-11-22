Sagra del Vino Novello 2023 a Monti: scopri il programma della prima edizione del 2 dicembre 2023!

Sagra del Vino Novello 2023 a Monti: si svolgerà nella giornata di sabato 2 dicembre 2023 la prima edizione della “Sagra del Vino Novello” a Monti, borgo dall’importante tradizione enologica nella regione storica del monte Acuto (ai confini con la Gallura), che noi conosciamo per altri eventi importanti come la Sagra del Vermentino di Monti o Monti Produce).

In programma ci sono un interessante convegno su vendemmia ed enoturismo e la degustazione di vini novelli locali e sardi, ma anche friulani, piemontesi, toscani e persino francesi (Beaujolais Gamay Vination e Beaujolais Gamay Bocuse). Saranno presenti anche vini fermi presentati dalla Strada del vermentino. Tutte le degustazioni sono senza limiti e completamente gratuite.

Non solo, alle degustazioni dei vini si accompagnerà dell’ottimo street food con piatti e specialità tipici della Sardegna dagli arrosti, ai fritti, ai dolci.

Programma Sagra del Novello, Monti:

Sabato, 2 dicembre 2023:

ore 09:30 – Sala convegni Enoforum – Convegno regionale : “Vendemmia enoturistica” intervengono: Emanuele Mutzu , sindaco di Monti; Angelo Radica , presidente nazionale associazione “Città del Vino” Gavino Sanna , presidente Associazione Strada del Vermentino Docg di Gallura Giovanni Antonio Sechi , Consigliere nazionale e Coordinatore regionale Sardegna Città del vino Elena Cornalis , consigliere nazionale “Città del Vino” con delega all’Osservatorio Nazionale Turismo del vino Immacolata Serra , coordinatrice ONAV Olbia-Tempio Franca Murgia, direttrice Gal Gallura

: “Vendemmia enoturistica” intervengono: ore 11:00 – Via Roma e piazza Regina Margherita – Apertura stand dei vini : Vini internazionali, nazionali e regionali a cura della Pro Loco di Monti, artefice dell’idea, che garantirà inoltre la fornitura dei bicchieri per gli assaggi. Vini locali a cura dell’associazione Misureris coadiuvati da tutti gli altri sodalizi locali.

: ore 15:30 – Lungo il percorso della manifestazione – Esibizione delle corali : Terra Galana, Balaros, Boghes de Limbara, Boci d’Agliola, Ragazzi della scuola di organetto Misureris

: ore 18:30 – Piazza Regina Margherita – Assaggio della torta gigante , a cura dell’associazione “Cuoghi Gallura” e dei ragazzi dell’Istituto alberghiero di Arzachena

, a cura dell’associazione “Cuoghi Gallura” e dei ragazzi dell’Istituto alberghiero di Arzachena ore 21:00 – Brindisi finale e chiusura stand

L’ evento è organizzato dal Comune di Monti, con il contributo dei comuni e delle aziende della Strada del Vermentino di Gallura DOCG, delle Città del Vino, della Fondazione di Sardegna, della Comunità Montana Monte Acuto e delle associazioni Pro Loco di Monti, Misureris, Cuochi della Gallura, Onav, Lirica di Sardegna, cori Balaros e Terra Galana, Servizio Civile Universale – Monti. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info e dettagli.

Come arrivare a Monti:

