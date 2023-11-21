Capodanno 2024 a Sassari con Renga e Nek in concerto. Programma, orari e cose da sapere!
Capodanno 2024 a Sassari con il concerto di Renga e Nek: adesso possiamo dirlo, sarà un grande Capodanno 2024 in Sardegna. Dopo le ufficializzazioni del concerto di fine anno di Ligabue ad Alghero e Zucchero a Olbia infatti, adesso arriva la risposta di Sassari, che per la notte di San Silvestro ha chiamato ad esibirsi sul palco due grandi nomi della canzone italiana come Renga e Nek.
L’ufficializzazione pochi minuti fa, è quindi tutto vero, dopo il disastro dello scorso anno, la città di Sassari era chiamata a organizzare qualcosa di importante. E così è stato. Renga e Nek, due importanti protagonisti della storia musicale italiana degli ultimi decenni, si esibiranno per il concertone di Capodanno sul palco di Piazza d’Italia, dove i due artisti porteranno i classici del loro repertorio e gli inediti del loro nuovo album “RengaNek“.
Non erano gli unici nomi in lizza, i nomi che circolavano erano quelli di Malika Ayane, Achille Lauro, Sangiovanni, Carmen Consoli e Marina Rei, Boomdabash, Nomadi e Jake La Furia. La scelta fatta è stata, obbiettivamente, la migliore tra le proposte ricevute.
L’evento è organizzato dal Comune di Sassari e Insula Events, mentre il live è prodotto da Friends&Partners.
Programma Capodanno 2024, Sassari:
Domenica, 31 dicembre 2023:
- ore 19:30 – Esibizione di band musicali locali
- ore 21:00 – Dj set con Dj Igino Coni e Sergione Dj
- ore 23:00 – Concerto di Francesco Renga e Nek (I parte)
- ore 23:55 – …aspettando il nuovo anno
- ore 24:00 – Saluto al nuovo anno e auguri
- ore 00:20 – Concerto di Francesco Renga e Nek (II parte)
- ore 01:00 – Conclusione della manifestazione
Info utili, ecco cosa c’è da sapere:
- Non occorrono prenotazioni
- Non c’è un numero chiuso
- Ingressi e uscite saranno regolati da varchi di ingresso con personale qualificato
- Non si possono portare all’interno dell’area del concerto (oltre i varchi): zaini di grandi dimensioni, bevande analcoliche o alcoliche di qualsiasi genere, in qualsiasi tipo di contenitore, comprese le borracce; animali di qualsiasi genere e taglia; ombrelli, bastoni per selfie e treppiedi, aste di qualsiasi tipo, caschi e via dicendo.
- È prevista una zona per le persone in sedie a rotelle, ma al momento t sono terminati gli spazi riservati ai diversamente abili (provate a scrivere a info@insulaevents.it)
- Punti di ristoro disponibili nell’area di viale Umberto, dietro il palazzo della Provincia
- Sono vietati comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza e per il sereno e regolare svolgimento dello spettacolo. Si confida nel buon senso e nella collaborazione del pubblico, col solo scopo di divertirsi
Dove dormire a Sassari:
Se vieni da lontano allora è molto più semplice, sicuro e rilassante di dormire in una delle tante strutture ricettive di Sassari, dove i prezzi sono peraltro più bassi delle località turistiche più famose.
