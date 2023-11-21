Capodanno 2024 a Sassari con Renga e Nek in concerto. Programma, orari e cose da sapere!

Capodanno 2024 a Sassari con il concerto di Renga e Nek: adesso possiamo dirlo, sarà un grande Capodanno 2024 in Sardegna. Dopo le ufficializzazioni del concerto di fine anno di Ligabue ad Alghero e Zucchero a Olbia infatti, adesso arriva la risposta di Sassari, che per la notte di San Silvestro ha chiamato ad esibirsi sul palco due grandi nomi della canzone italiana come Renga e Nek.

L’ufficializzazione pochi minuti fa, è quindi tutto vero, dopo il disastro dello scorso anno, la città di Sassari era chiamata a organizzare qualcosa di importante. E così è stato. Renga e Nek, due importanti protagonisti della storia musicale italiana degli ultimi decenni, si esibiranno per il concertone di Capodanno sul palco di Piazza d’Italia, dove i due artisti porteranno i classici del loro repertorio e gli inediti del loro nuovo album “RengaNek“.

Non erano gli unici nomi in lizza, i nomi che circolavano erano quelli di Malika Ayane, Achille Lauro, Sangiovanni, Carmen Consoli e Marina Rei, Boomdabash, Nomadi e Jake La Furia. La scelta fatta è stata, obbiettivamente, la migliore tra le proposte ricevute.

L’evento è organizzato dal Comune di Sassari e Insula Events, mentre il live è prodotto da Friends&Partners.

Programma Capodanno 2024, Sassari:

Domenica, 31 dicembre 2023:

ore 19:30 – Esibizione di band musicali locali

ore 21:00 – Dj set con Dj Igino Coni e Sergione Dj

ore 23:00 – Concerto di Francesco Renga e Nek (I parte)

(I parte) ore 23:55 – …aspettando il nuovo anno

ore 24:00 – Saluto al nuovo anno e auguri

ore 00:20 – Concerto di Francesco Renga e Nek (II parte)

(II parte) ore 01:00 – Conclusione della manifestazione

Info utili, ecco cosa c’è da sapere:

Cartina con l’area del concerto del Capodanno 2024 a Sassari

Non occorrono prenotazioni

Non c’è un numero chiuso

Ingressi e uscite saranno regolati da varchi di ingresso con personale qualificato

con personale qualificato Non si possono portare all’interno dell’area del concerto (oltre i varchi): zaini di grandi dimensioni, bevande analcoliche o alcoliche di qualsiasi genere, in qualsiasi tipo di contenitore, comprese le borracce; animali di qualsiasi genere e taglia; ombrelli, bastoni per selfie e treppiedi, aste di qualsiasi tipo, caschi e via dicendo.

all’interno dell’area del concerto (oltre i varchi): zaini di grandi dimensioni, bevande analcoliche o alcoliche di qualsiasi genere, in qualsiasi tipo di contenitore, comprese le borracce; animali di qualsiasi genere e taglia; ombrelli, bastoni per selfie e treppiedi, aste di qualsiasi tipo, caschi e via dicendo. È prevista una zona per le persone in sedie a rotelle , ma al momento t sono terminati gli spazi riservati ai diversamente abili (provate a scrivere a info@insulaevents.it)

, ma al momento t sono terminati gli spazi riservati ai diversamente abili (provate a scrivere a info@insulaevents.it) Punti di ristoro disponibili nell’area di viale Umberto, dietro il palazzo della Provincia

disponibili nell’area di viale Umberto, dietro il palazzo della Provincia Sono vietati comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza e per il sereno e regolare svolgimento dello spettacolo. Si confida nel buon senso e nella collaborazione del pubblico, col solo scopo di divertirsi

Dove dormire a Sassari:

Se vieni da lontano allora è molto più semplice, sicuro e rilassante di dormire in una delle tante strutture ricettive di Sassari, dove i prezzi sono peraltro più bassi delle località turistiche più famose.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: