Capodanno 2024 a Iglesias con Fred De Palma: dopo i primi lanci di grido con i grandi concerti annunciati con largo anticipo per il Capodanno 2024 in Sardegna di Ligabue e ad Alghero e Zucchero a Olbia, le altre città sarde sono parse un po’ intimidite, basti vedere il caos organizzativo a Cagliari. Chi sta sul pezzo è invece Iglesias, che negli ultimi tempi ci ha abituato a una programmazione di eventi sempre all’altezza e spesso sopra le aspettative.

Fred De Palma in concerto per il Capodanno 2024 Iglesias:

Bene, per il Capodanno 2024 a Iglesias ci sarà Fred De Palma, il “Re del Reggaeton” in Italia. Potrà non piacere ai più anziani, potrà non piacere a chi è più rock, ma stiamo parlando di un artista che solo su Youtube può vantare valanghe di visualizzazioni: “Una volta ancora” ben 280 milioni di visualizzazioni, “D’estate non vale” 230 milioni, “Se Illuminaba” 87 milioni, “Ti raggiungerò” 69 milioni e svariate altre hit sopra i 50 milioni. E guardate pure gli ascolti di Fred De Palma su Spotify.

Insomma un grande artista “para bailar toda la noche” di Capodanno sotto il cielo di Iglesias.

Programma Capodanno Iglesias 2024:

Domenica, 31 dicembre 2023:

ore 22:30 – Piazza Sella – Line up : 80 voglia dei ’90 a cura dj Chris Loi, con la migliore musica degli anni 80/90 Fred de Palma in concerto Thom C in dj set fino a notte fonda

Dove dormire a Iglesias:

Dove si trova piazza Quintino Sella a Iglesias (cartina stradale):

Confermata la location di piazza Sella, in pieno centro a Iglesias, dove si svolgono sempre i grandi eventi cittadini.

