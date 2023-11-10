2023 anno record per gli aeroporti sardi: sono stati presentati stamane, presso l’aeroporto di Cagliari, i dati preliminari del traffico passeggeri nei tre scali sardi di Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero. Diciamo subito che si viaggia spediti verso il record assoluto, con i passeggeri passati per i tre aeroporti della Sardegna che, con tutta probabilità, supereranno quota 9 milioni e mezzo di unità .

Siamo a +1,1 milioni di passeggeri in più rispetto al 2019, l’anno dei record pre-pandemia. O meglio saremmo, il dato infatti è una proiezione attendibile, che si basa sulle cifre dei primi 9 mesi dell’anno. Da gennaio a ottobre 2023, gli aeroporti della Sardegna hanno registrato quasi 7 milioni di arrivi, con un aumento di +747.730 passeggeri rispetto al 2022 e +789.332 rispetto al 2019.

Bene non solo l’estate, ma anche i mesi spalla, il mese di ottobre particolarmente caldo ad esempio, ha favorito l’arrivo di turisti fuori stagione, con un aumento dei passeggeri di: +3,21% rispetto al 2021 e +17% rispetto al 2019.

Questi i dati Assaeroporti:

Siamo ovviamente felicissimi che la nostra amata Sardegna abbia avuto un buon 2023 dal punto di vista turistica, ma non possiamo non sottolineare come resti molto da fare per garantire dei collegamenti adeguati anche nei mesi invernali, soprattutto con l’Europa. Questi per esempio sono i voli da e per Cagliari, da novembre 2023 a marzo 2024.

