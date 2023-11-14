Offerta “flash” di Grimaldi Lines per la Sardegna: si avvicina il Natale e molti sardi che vivono all’estero o nella penisola italiana cominciano a organizzarsi per tornare a casa. Così faranno anche tanti italiani che hanno comprato casa in Sardegna o che comunque desiderano passare un periodo di relax in bassa stagione nella nostra Isola.

E allora ecco l’interessante offerta “flash” di Grimaldi Lines, frutto di una collaborazione con MyBank, la soluzione di pagamento basata su un bonifico immediato dall’online banking.

Come funziona l’offerta?

La nuova offerta Grimaldi Lines “MyBank novembre 2023” prevede lo sconto del 15% – diritti fissi e servizi di bordo esclusi – , cumulabile con la tariffa residenti, per biglietti acquistati online sul sito della compagnia marittima dal 13 al 19 novembre 2023 (per questo si chiama “flash“, sono pochi i giorni per usufruirne).

L’offerta l’offerta si applica alle partenze dal 13 novembre al 28 dicembre 2023, sulle seguenti linee:

Livorno-Olbia e viceversa

Civitavecchia-Porto Torres e viceversa

Civitavecchia-Barcellona e viceversa

Porto Torres-Barcellona e viceversa

L’offerta è valida anche su altre rotte marittime, non per la Sardegna:

Livorno-Palermo e viceversa

Napoli-Palermo e viceversa

Brindisi – Igoumenitsa e viceversa

Ricordo che l’offerta è valida solo solo per i biglietti acquistati online sul sito www.grimaldi-lines.com e pagati con My Bank. Lo sconto non è disponibile per gli acquisti effettuati tramite app.

Come si applica l’offerta?

L’offerta si applica solo al livello “tariffario Special” e solo tramite inserimento del codice sconto

MBKGL23

nel relativo campo durante la prenotazione online. Al termine della scelta del viaggio, verrà proposta come unica modalità di pagamento quella con My Bank.

Su cosa si applica lo sconto?

Lo sconto si applica a:

quota base ,

, supplementi per sistemazione ,

, animali ,

, veicolo al seguito.

Su cosa NON si applica lo sconto?

Lo sconto non si applica ai diritti fissi e ai servizi di bordo quali pasti, wi-fi, pet in cabin, né al premio relativo alla polizza di assicurazione multirischio.

Altre cose da sapere:

Lo sconto NON è retroattivo , lo sconto NON si applica ai biglietti la cui prima emissione sia avvenuta in data antecedente l’inizio dell’offerta;

, lo sconto NON si applica ai biglietti la cui prima emissione sia avvenuta in data antecedente l’inizio dell’offerta; Lo sconto vale solo per nuove prenotazioni ;

; L’utilizzo del buono sconto comporta l’ emissione di un biglietto a tariffa special ;

; I biglietti a tariffa special NON sono rimborsabili ;

; I biglietti a tariffa special possono essere modificati alle condizioni vigenti.

Per maggiori informazioni, prenotazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, come gli orari e i giorni delle partenze e via dicendo, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Grimaldi Lines.

Confronta i prezzi delle diverse compagnie sulle navi per la Sardegna:

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna