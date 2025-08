Grimaldi Lines, sconto del 20% per la Sardegna con l’offerta “New Advance Booking“: cominciano ad arrivare le offerte delle compagnie di navigazione che collegano la Sardegna alla penisola. Se da un lato infatti sappiamo che generalmente prenotare con molto anticipo da modo di sfruttare offerte migliori, dall’altro Grimaldi Lines si è sempre distinta con le sue offerte di “advance booking“.

Anche per l’estate 2024 la compagnia offre vantaggiose riduzioni sul costo del passaggio nave, sui supplementi per le sistemazioni, nonché sugli animali domestici e sui veicoli al seguito, per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2024, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024.

Offerte Traghetti su Sardegna, Sicilia e Grecia nell’Estate 2024:

E allora ecco che l’offerta appena uscita si chiama proprio “New Advance Booking” e prevede uno sconto del 20% sul biglietto per partenze selezionate dei seguenti collegamenti marittimi:

Tratte per la Sardegna:

Livorno-Olbia e viceversa

Civitavecchia-Porto Torres e viceversa

Civitavecchia-Olbia e viceversa (solo per partenze dall’1/6/24 al 30/9/24)

Porto Torres-Barcellona e viceversa

Altre rotte in Italia:

Livorno-Palermo e viceversa

Napoli-Palermo e viceversa

Civitavecchia-Barcellona e viceversa

Brindisi-Igoumenitsa e viceversa

Brindisi-Corfù e viceversa

Validità dell’offerta:

L’offerta è valida per prenotazioni effettuate dall’ 8 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 per partenze selezionate dal 6 maggio 2024 al 30 settembre 2024 sulle linee sopra indicate.

Cosa è incluso?

Lo sconto si applica alla quota base, ai supplementi per sistemazione, animali e veicolo al seguito

Cosa è escluso?

Sono esclusi dallo sconto i seguenti costi:

diritti fissi ,

, costi EU ETS (Direttiva UE 2023/959): il trasporto marittimo è stato incluso nel sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell’Unione europea, che prevede che nel prezzo del biglietto sarà incorporata, per ciascun passeggero e per ciascun veicolo, una voce denominata “costi EU ETS”, di importo variabile a seconda della linea, non scontabile né rimborsabile) e

(Direttiva UE 2023/959): il trasporto marittimo è stato incluso nel sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell’Unione europea, che prevede che nel prezzo del biglietto sarà incorporata, per ciascun passeggero e per ciascun veicolo, una voce denominata “costi EU ETS”, di importo variabile a seconda della linea, non scontabile né rimborsabile) e servizi di bordo (pasti, centro benessere, wi-fi e pet in cabin);

(pasti, centro benessere, wi-fi e pet in cabin); premio relativo alla polizza di assicurazione multirischio.

Come si applica l’offerta:

Lo sconto si ottiene automaticamente durante l’acquisto, selezionando il livello tariffario special. Non avete che da andare sul sito della compagnia di navigazione, dove troverete tutti i dettagli.

Sì, l’offerta è cumulabile con le altre promozioni in corso:

La buona notizia è che l’offerta “New Advance Booking“ è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia.

Annullamento e variazione biglietti:

Lo sconto non è retroattivo

L’applicazione dell’offerta comporta l’emissione di un biglietto a tariffa special, che non è rimborsabile, ma può essere modificato alle condizioni vigenti.

