Autunno in Barbagia 2023 con Sardinia Ferries, sconto di 30 euro: gli Italiani amano la Sardegna, soprattutto in estate per le sue spiagge. Ma c’è anche un’altra Sardegna che merita di essere scoperta, sono i borghi del cuore dell’isola, con le loro tradizioni millenarie, che arrivate al giorno d’oggi ci offrono saperi, cultura e specialità enogastronomiche di una qualità e genuinità unici.

Questo mondo può essere scoperto con la manifestazione “Autunno in Barbagia” che, weekend dopo weekend, da settembre a dicembre, mette in mostra le bellezze di ben 33 borghi della Barbagia.

Autunno in Barbagia è un percorso culturale ed esperienziale unico, sorprendente, che permette una conoscenza più profonda dell’isola, e conferma che la stagione turistica può proseguire anche in autunno, lontano dal mare e dalle coste. Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing di Sardinia Ferries

Sardinia Ferries dedica uno sconto a tutti coloro che vogliono raggiungere la Sardegna e

il suo cuore più autentico: un coupon da 30€, (codice 759918-BARBA).

Codice sconto del valore di 30 euro:

Adesso scoprire gli usi e i costumi della Sardegna con “Autunno in Barbagia” diventa più semplice ed economico anche per chi vive nella penisola. Sardinia Ferries infatti dedica un codice sconto a tutti coloro che vogliono raggiungere la Sardegna in autunno.

Sarà infatti possibile utilizzare un coupon da 30€ entro il 17 dicembre, ma per

viaggiare fino al 31 dicembre 2023.

Codice Sconto: 759918 – BARBA

