Voli da e per Cagliari nell’inverno 2023/2024, tutte le rotte e le destinazioni!
Tutti i voli da Cagliari da novembre 2023 a marzo 2024: è partita la scorsa domenica la “Winter Season 2023/24” dell’Aeroporto di Cagliari, cioè il momento più temuto dai chi abbia un interesse in Sardegna. Il perché è presto detto, è il momento in cui vengono sospese la gran parte delle rotte estive, lasciando la nostra isola semi-isolata, almeno a livello internazionale.
Ciò non vuol dire che tutto si fermi, anzi, soprattutto a livello nazionale il network di rotte, almeno da Cagliari, rimane piuttosto ampio.
La stagione invernale dell’aeroporto di Cagliari presenta infatti circa 33 collegamenti di linea (23 nazionali e 10 internazionali), per un totale di 210 voli settimanali, operati da 7 compagnie aeree in 9 nazioni diverse.
Voli da Cagliari nell’inverno 2023/24, rotte domestiche:
Le rotte domestiche sono quelle nazionali, quindi a quali città e aeroporti Cagliari sarà collegata da ottobre 2023 a marzo 2024? Ecco la lista delle città collegate a Cagliari con voli diretti durante l’inverno:
- Cagliari-Bari (operata da Ryanair),
- Cagliari-Bergamo (operata da Ryanair),
- Cagliari-Bologna (operata da Ryanair),
- Cagliari-Catania (operata da Ryanair),
- Cagliari-Cuneo (operata da Ryanair),
- Cagliari-Firenze (operata da Volotea),
- Cagliari-Genova (operata da Ryanair),
- Cagliari-Milano Linate (in continuità territoriale, operata da ITA Airways)
- Cagliari-Milano Malpensa (operata da Ryanair),
- Cagliari-Milano Malpensa (operata da easyJet)
- Cagliari-Napoli (operata da Ryanair),
- Cagliari-Palermo (operata da Ryanair),
- Cagliari-Parma (operata da Ryanair),
- Cagliari-Perugia (NOVITA’ operata da Ryanair)
- Cagliari-Pisa (operata da Ryanair),
- Cagliari-Rimini (NOVITA’ operata da Ryanair)
- Cagliari-Roma Fiumicino (in continuità territoriale, operata da ITA Airways)
- Cagliari-Roma Ciampino (operata da Ryanair),
- Cagliari-Torino (operata da Ryanair),
- Cagliari-Torino (operata da Volotea)
- Cagliari-Venezia (operata da Ryanair),
- Cagliari-Verona (operata da Ryanair),
- Cagliari-Verona (operata da Volotea)
Voli da Cagliari nell’inverno 2023/24, rotte internazionali:
Come preannunciato muoversi a livello internazionale diventa molto più difficile, anche per gli emigrati sardi. Ad esempio niente voli da Germania o Olanda, niente voli dal nord Europa o dal nord della Gran Bretagna, niente voli dall’Irlanda o da Madrid.
Voi direte, si può fare scalo a Milano, Roma, Londra e Barcellona per poi reimbarcarsi, ma raramente, specie con Ryanair, si trovano orari comodi, il che significa perdere due giornate in viaggio a casa di coincidenze solitamente scomode (uno all’andata e uno al ritorno). Ad ogni modo ecco i voli internazionali diretti da e per Cagliari:
- Cagliari-Barcellona (operata da Vueling),
- Cagliari-Bruxelles Charleroi (operata da Ryanair),
- Cagliari-Budapest (operata da Ryanair),
- Cagliari-Cracovia (operata da Ryanair),
- Cagliari-Londra Stansted (operata da Ryanair),
- Cagliari-Lussemburgo (Lussemburgo, operata da Luxair solo nella “peak season“, cioè sotto Natale).
- Cagliari-Malta (operata da Ryanair),
- Cagliari-Parigi Beauvais (operata da Ryanair),
- Cagliari-Siviglia (operata da Ryanair),
- Cagliari-Zurigo (Svizzera, operata da Edelweiss solo nella “peak season“, cioè sotto Natale)
I dati dell’estate:
Chiudiamo l’articolo con gli ottimi dati estivi, durante la Summer IATA 2023 (da fine marzo a fine ottobre) l’aeroporto di Cagliari-Elmas ha registrato 3,6 milioni di viaggiatori, con un aumento del +7% rispetto al 2022 e del +6% rispetto al 2019 (ultimo anno pre-Covid).
In particolare da segnalare la crescita dei passeggeri internazionali, aumentati di +150.559 unità: +16% sul 2022. Più ridotto l’aumento sulle tratte nazionali: +3% rispetto al 2022 (e +10% rispetto dell’estate 2019).
Crescita di traffico confermata anche nei mesi spalla, con 4.302.592 passeggeri totali passati per l’ aeroporto di Cagliari tra gennaio e ottobre 2023 (+10% sullo stesso periodo di riferimento del 2022 e + 4% sul 2019). Nel solo mese di ottobre 2023 gli arrivi e le partenze hanno visto aumentare i passeggeri del +10% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.
Per fortuna, a inizio estate, è stato aperto il nuovo parcheggio gratuito che ha permesso un più facile accesso in sicurezza allo scalo aere del sud Sardegna.
