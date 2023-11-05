Voli da e per Cagliari nell’inverno 2023/2024, tutte le rotte e le destinazioni!

Mappa rotte aeroporto di Cagliari nell’inverno 2023/24

Tutti i voli da Cagliari da novembre 2023 a marzo 2024: è partita la scorsa domenica la “Winter Season 2023/24” dell’Aeroporto di Cagliari, cioè il momento più temuto dai chi abbia un interesse in Sardegna. Il perché è presto detto, è il momento in cui vengono sospese la gran parte delle rotte estive, lasciando la nostra isola semi-isolata, almeno a livello internazionale.

Ciò non vuol dire che tutto si fermi, anzi, soprattutto a livello nazionale il network di rotte, almeno da Cagliari, rimane piuttosto ampio.

La stagione invernale dell’aeroporto di Cagliari presenta infatti circa 33 collegamenti di linea (23 nazionali e 10 internazionali), per un totale di 210 voli settimanali, operati da 7 compagnie aeree in 9 nazioni diverse.

SCOPRI ORA –> Le migliori guide turistiche di Cagliari (gratis e a pagamento)

Voli da Cagliari nell’inverno 2023/24, rotte domestiche:

Le rotte domestiche sono quelle nazionali, quindi a quali città e aeroporti Cagliari sarà collegata da ottobre 2023 a marzo 2024? Ecco la lista delle città collegate a Cagliari con voli diretti durante l’inverno:

Cagliari- Bari (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Bergamo (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Bologna (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Catania (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Cuneo (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Firenze (operata da Volotea),

(operata da Volotea), Cagliari- Genova (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Milano Linate (in continuità territoriale, operata da ITA Airways)

(in continuità territoriale, operata da ITA Airways) Cagliari- Milano Malpensa (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Milano Malpensa (operata da easyJet)

(operata da easyJet) Cagliari- Napoli (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Palermo (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Parma (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Perugia (NOVITA’ operata da Ryanair)

(NOVITA’ operata da Ryanair) Cagliari- Pisa (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Rimini (NOVITA’ operata da Ryanair)

(NOVITA’ operata da Ryanair) Cagliari- Roma Fiumicino (in continuità territoriale, operata da ITA Airways)

(in continuità territoriale, operata da ITA Airways) Cagliari- Roma Ciampino (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Torino (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Torino (operata da Volotea)

(operata da Volotea) Cagliari- Venezia (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Verona (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari-Verona (operata da Volotea)

Voli da Cagliari nell’inverno 2023/24, rotte internazionali:

Come preannunciato muoversi a livello internazionale diventa molto più difficile, anche per gli emigrati sardi. Ad esempio niente voli da Germania o Olanda, niente voli dal nord Europa o dal nord della Gran Bretagna, niente voli dall’Irlanda o da Madrid.

Voi direte, si può fare scalo a Milano, Roma, Londra e Barcellona per poi reimbarcarsi, ma raramente, specie con Ryanair, si trovano orari comodi, il che significa perdere due giornate in viaggio a casa di coincidenze solitamente scomode (uno all’andata e uno al ritorno). Ad ogni modo ecco i voli internazionali diretti da e per Cagliari:

Cagliari- Barcellona (operata da Vueling),

(operata da Vueling), Cagliari- Bruxelles Charleroi (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Budapest (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Cracovia (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Londra Stansted (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Lussemburgo (Lussemburgo, operata da Luxair solo nella “peak season“, cioè sotto Natale).

(Lussemburgo, operata da Luxair solo nella “peak season“, cioè sotto Natale). Cagliari- Malta (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Parigi Beauvais (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari- Siviglia (operata da Ryanair),

(operata da Ryanair), Cagliari-Zurigo (Svizzera, operata da Edelweiss solo nella “peak season“, cioè sotto Natale)

I dati dell’estate:

Chiudiamo l’articolo con gli ottimi dati estivi, durante la Summer IATA 2023 (da fine marzo a fine ottobre) l’aeroporto di Cagliari-Elmas ha registrato 3,6 milioni di viaggiatori, con un aumento del +7% rispetto al 2022 e del +6% rispetto al 2019 (ultimo anno pre-Covid).

In particolare da segnalare la crescita dei passeggeri internazionali, aumentati di +150.559 unità: +16% sul 2022. Più ridotto l’aumento sulle tratte nazionali: +3% rispetto al 2022 (e +10% rispetto dell’estate 2019).

Crescita di traffico confermata anche nei mesi spalla, con 4.302.592 passeggeri totali passati per l’ aeroporto di Cagliari tra gennaio e ottobre 2023 (+10% sullo stesso periodo di riferimento del 2022 e + 4% sul 2019). Nel solo mese di ottobre 2023 gli arrivi e le partenze hanno visto aumentare i passeggeri del +10% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.

Per fortuna, a inizio estate, è stato aperto il nuovo parcheggio gratuito che ha permesso un più facile accesso in sicurezza allo scalo aere del sud Sardegna.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.