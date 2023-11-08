Sagra del novello a Dolianova: scopri il programma della prima edizione, il 18 novembre 2023!

Daniele Puddu 8 Novembre 2023
Sagra del novello a Dolianova, data e manifesto

Programma sagra del novello a Dolianova: si svolgerà nella giornata di sabato 18 novembre 2023 la prima edizione della “Sagra del vino novello” a Dolianova. Sin dal mattino si potrà passeggiare tra gli stand di oltre 40 espositori posizionati in piazza Europa, partecipare a degustazioni e ascoltare musica.

A sera invece la degustazione del novello, che sarà abbinato a prodotti tipici locali, a cura delle associazioni San Michele Arcangelo e Parteolla Soccorso.

Programma sagra del novello, Dolianova:

Sabato, 18 novembre 2023:

  • dalle ore 10:00 – Piazza Europa – Apertura stand degli espositori, tra enogastronomia, artigianato e hobbistica
  • dalle ore 19:00 – Piazza Europa – Degustazione di vino novello e prodotti tipici del Parteolla

Come arrivare a Dolianova:

Ecco dove si trova piazza Europa a Dolianova, per capirci è la piazza del Comune. che solitamente viene usata per eventi e sagre. Dolianova si trova nella regione storica del Parteolla, nella provincia del sud Sardegna, a pochi chilometri da Cagliari.

