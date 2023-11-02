Weekend 3, 4 e 5 novembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 3, 4 e 5 novembre 2023 in Sardegna: dopo il lungo weekend che ci ha portato fino ad “Halloween” e alla festività di “Tutti i Santi“, con tanti eventi in tutta la Sardegna, ripartiamo oggi con gli appuntamenti del prossimo fine settimana.

Un fine settimana per certi versi più calmi, dopo la sfuriata di eventi degli ultimi 5 giorni. Partiamo da “Autunno in Barbagia“, che fa tappa in ben tre borghi, tutti di grande rilievo: Desulo, Mamoiada e Ottana. Ispirato alle “Cortes apertas” è anche “Saboris Antigus“, che questo fine settimana farà tappa a Selegas.

Cominciano invece da Selargius le serate dedicate al vino novello, mentre nel sud Sardegna partono le sagre del periodo: dallo zafferano di Turri alle melagrane di Serrenti. Sa segnalare anche il percorso enogastronomico a Nulvi, vicino a Sassari e Castelsardo, dove il buon cibo si unirà alla solidarietà e alla raccolta di fondi per la ricerca contro la SLA.

In praticamente tutti i comuni inoltre, tra il 4 e il 5 novembre, si ricorderanno i caduti di tutte le guerre, a Cagliari in particolare, per la contestuale festa delle forze amate, è previsto sabato il sorvolo delle Frecce Tricolori.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 3, 4 e 5 novembre 2023 in Sardegna

