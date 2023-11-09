Weekend 10, 11 e 12 novembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 10, 11 e 12 novembre 2023 in Sardegna: continuano ogni weekend in Sardegna gli appuntamenti e gli eventi da non perdere, e questo malgrado novembre segni tradizionalmente l’inizio della stagione delle piogge e ci sia un po di riposo tra gli eventi di Halloween e quelli di Natale. Eppure abbiamo un altro fine settimana con tanti eventi tra buon vino (novello e non), castagne, funghi, zafferano, melagrane, pasta, pane, dolci e tanto altro ancora.,

Partiamo dalle manifestazioni tipiche del periodo, come “Autunno in Barbagia“, che questo fine settimana fa tappa nel piccolo borgo di Tiana, terra di centenari e di gualchiere, e nella città di Nuoro.

Tra le manifestazioni più importanti del periodo c’è anche la grande “Rassegna dei vini di Sardegna” a Milis, che quest’anno perdere il riferimento al vino novello, per allargarsi a tutti i vini di qualità della Sardegna, a partire da quelli biologici. “Fiera delle castagne e del vino nuovo” invece a Lanusei, in Ogliastra. Da non perdere anche la grande manifestazione dedicata a i funghi a Macomer: “S’Antunna“.

Nel frattempo continuano “Saboris Antigus” che questo weekend ci porta alla scoperta di Serri, il “Festival delle strade dello Zafferano“, che si ferma a Villanovafranca, il “Progetto Isula” che andrà alla scoperta delle nostre radici nei borghi di Genoni (sabato), Pompu e Masullas (domenica). Proprio domenica, sempre a Masullas, ci sarà anche la “Sagra del melograno“.

