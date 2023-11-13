Vini sotto le Stelle 2023, i novelli a Cagliari: scopri il programma del 24 e 25 novembre 2023!

Vini sotto le Stelle 2023, i novelli a Cagliari: si svolgerà nel weekend del 24 e 25 novembre 2023 in piazza Garibaldi a Cagliari, un imperdibile evento dedicato ai vini novelli. Dopo il successo della versione di “Vini sotto le stelle” dedicata al novello a Selargius, adesso la manifestazione arriva in centro città a Cagliari.

Come sempre in questi casi non ci saranno solo le degustazioni di vino serali, ma anche spazi espositivi hobbisti e proprio ingegno, un’area agroalimentare, musica e artisti di strada. L’evento è ad accesso gratuito.

Programma Vini sotto le Stelle, Cagliari:

Venerdì 24 e sabato 25 novembre 2023:

dalle ore 10:00 – Piazza Garibaldi – Area espositiva

dalle ore 18:00 – Piazza Garibaldi – Degustazioni di vini

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimando alla pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare in piazza Garibaldi a Cagliari:

Un consiglio non cercate parcheggio vicino, difficilmente ne troverete, potendo muovetevi con i mezzi pubblici.

