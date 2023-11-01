Capodanno 2024 a Olbia con Zucchero Sugar Fornaciari: alla fine dopo tanti rumors è arrivata anche l’ufficialità, a illuminare il palco del molo Brin a Olbia, nella notte di San Silvestro e dare così il saluto al nuovo anno, ci sarà il concerto di Zucchero. Non è la prima volta di un capodanno in Sardegna per Zucchero, ricordo diversi anni fa il fenomenale concerto per l’ultimo dell’anno a Cagliari.

Zucchero sbarcherà ad Olbia alla fine del suo tour americano, che vede l’ultima tappa a Hollywood il 17 dicembre 2023.

E’ il secondo cantante ufficializzato per il Capodanno in Sardegna, dopo Ligabue per il “Cap d’any 2024” ad Alghero.

AGGIORNAMENTO, c’è anche Salmo: abbiamo subito un aggiornamento, per la notte di Capodanno a Olbia ci sarà anche Salmo, che proprio non poteva mancare, anche perché nella scorsa edizione di Sanremo reinterpretò proprio una cover di Zucchero! Nella serata dell’ultimo dell’anno Salmo avrà uno spazio tutto suo, con un dj set e gli immancabili fuochi d’artificio.

Programma Capodanno 2024 a Olbia:

I dettagli su luogo, orari e organizzazione dell’evento saranno divulgati in seguito, perciò tornate a trovarci presto. Però una cosa la potete fare, anzi vi conviene farla.

Domenica, 31 dicembre 2023:

ore 22:30 – Molo Brin – Concerto di Zucchero “Sugar” Fornaciari

ore 00:00 – Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno

Navette ASPO gratuite per il Capodanno Olbia 2024:

Dalle ore 17:00 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 05:00 del 1 gennaio 2024, verrà attivato un doppio servizio di bus navetta, con tempo percorrenza di 20 minuti circa.

dal centro commerciale TERRANOVA (zona Nord, località Basa), fino alla rotatoria Sacro Cuore (ruota panoramica)

(zona Nord, località Basa), fino alla rotatoria Sacro Cuore (ruota panoramica) dal centro commerciale OLBIA MARE (zona Sud, località Sa Marinedda), fino alla rotatoria Su Mulinu (lungomare Molo Brin)

Dove dormire a Olbia per la notte di Capodanno 2024:

Se volete assistere al concerto di Zucchero per il Capodanno 2024 a Olbia vi conviene cominciare a cercare SUBITO una camera libera in un hotel, B&B o appartamento, proprio adesso che mancano molti giorni e c’è ancora molta scelta. Perché credetemi, dopo questo annuncio, le camere andranno letteralmente a ruba.

Come arrivare a Olbia dal resto della Sardegna:

