Nulvi Solidale: percorso enogastronomico contro la SLA: scopri il programma del 3 e 4 novembre 2023!

Daniele Puddu 1 Novembre 2023
Percorso enogastronomico a Nulvi, programma e manifesto

Nulvi Solidale: si svolgerà il 3 e 4 novembre 2023 a Nulvi, importante centro dell’Anglona, in provincia di Sassari, una due giorni dedicata all’enogastronomia e solidarietà, il cui ricavato andrà in parte alla lotta contro la SLA.

L’evento si svolgerà presso l’ “Incubatore d’impresa” di Nulvi a parti dalle ore18:00, con street food, pizze gourmet e vini della Cantina Mont’e Prama, delle Tenute Santa Maria, della Cantina A3 Viticoltori, delle Cantine Gabriele Palmas e delle Tenute di Petra Bianca.

L’animazione sarà invece a cura del coro di Nulvi e di Dj Fonzarelli.

Programma percorso enogastronomico, Nulvi:

Venerdì 3 e sabato 4 novembre 2023:

  • dalle ore 18:00 – Inizio manifestazione. Il menù al costo di 20 euro, è a cura dell’ “Associazione cuochi della provincia di Sassari” e comprende 4 degustazioni e 1 calice di vino:
    • Zuppa di ceci e antunna con pomodorini
    • Insalata di fregula
    • Porchetta di pane lentu
    • Pizza al taglio
    • Baccalà mantecato su crostone di pane e melanzane
    • Tentacoli di totano in umido
    • Seppie con piselli
    • Dessert:
      • Torta
      • Frittelle

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di contattare l’ “Associazione Cuochi della Provincia di Sassari” il “Monte Alma Calcio“, che organizzano l’evento con il patrocinio del Comune di Nulvi. Questa è la pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare a Nulvi:

