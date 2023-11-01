Nulvi Solidale: percorso enogastronomico contro la SLA: scopri il programma del 3 e 4 novembre 2023!
Nulvi Solidale: si svolgerà il 3 e 4 novembre 2023 a Nulvi, importante centro dell’Anglona, in provincia di Sassari, una due giorni dedicata all’enogastronomia e solidarietà, il cui ricavato andrà in parte alla lotta contro la SLA.
L’evento si svolgerà presso l’ “Incubatore d’impresa” di Nulvi a parti dalle ore18:00, con street food, pizze gourmet e vini della Cantina Mont’e Prama, delle Tenute Santa Maria, della Cantina A3 Viticoltori, delle Cantine Gabriele Palmas e delle Tenute di Petra Bianca.
L’animazione sarà invece a cura del coro di Nulvi e di Dj Fonzarelli.
Programma percorso enogastronomico, Nulvi:
Venerdì 3 e sabato 4 novembre 2023:
- dalle ore 18:00 – Inizio manifestazione. Il menù al costo di 20 euro, è a cura dell’ “Associazione cuochi della provincia di Sassari” e comprende 4 degustazioni e 1 calice di vino:
- Zuppa di ceci e antunna con pomodorini
- Insalata di fregula
- Porchetta di pane lentu
- Pizza al taglio
- Baccalà mantecato su crostone di pane e melanzane
- Tentacoli di totano in umido
- Seppie con piselli
- Dessert:
- Torta
- Frittelle
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, vi consigliamo di contattare l’ “Associazione Cuochi della Provincia di Sassari” il “Monte Alma Calcio“, che organizzano l’evento con il patrocinio del Comune di Nulvi. Questa è la pagina Facebook dell’evento.
Come arrivare a Nulvi:
