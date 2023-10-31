Frecce Tricolori tornano a Cagliari sabato 4 novembre 2023: dopo il successo della scorsa estate, la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori torna a esibirsi a Cagliari, con un sorvolo sulla città – e non uno show – durante il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate” che si svolgerà sabato 4 novembre 2023 , a partire dalle ore 11:30 presso l’area della calata Mariano Delogu, nella centralissima via Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto.

La festività venne istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, ed è festeggiata ogni 4 novembre, data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti.

Contemporaneamente ci sarà anche una “Manifestazione contro le esercitazioni militari” e la produzione di armi sul suolo sardo, sempre il 4 novembre a Cagliari, ma in piazza Garibaldi, con inizio alle ore 10:00, al quale parteciperà anche il noto giornalista Michele Santoro.

Personalmente non sono antimilitarista, ma quest’anno la festa stride fortemente con le crude immagini che ci arrivano da terre vicine e martoriate dalla violenza della guerra, come l’Ucraina e la Palestina. Spero per questo che ci sia meno retorica bellicista e un maggior ricordo dei caduti in tutte le guerre, militari e civili.

Insomma, non trovo ci sia nulla da festeggiare e me ne resterò a casa, ma per onore di cronaca e perché non tutti debbono per forza pensarla come me, tratto lo stesso l’argomento.

