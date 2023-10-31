Vini sotto le stelle, i novelli 2023 a Selargius: scopri il programma del 3 e 4 novembre 2023!

Vini sotto le stelle, i novelli 2023 a Selargius: si svolgerà nel prossimo weekend, il 3 e 4 novembre 2023 (venerdì e sabato sera), la prima edizione di “Vini sotto le stelle” a Selargius, manifestazione enologica dedicata alla degustazione dei vini novelli 2023 (proprio nell’anno in cui la “Rassegna dei vini novelli di Sardegna” a Milis si trasforma semplicemente in “Rassegna dei vini di Sardegna“).

Il programma di questa due giorni di degustazioni di vino novello, prevede anche spazi espositivi hobbisti e proprio ingegno, street food, musica e dj set. Partner dell’evento è radio Supersound. L’appuntamento è presso il parco comunale di Si’e Boi a Selargius, a partire dalle ore 18:00.

Ricordo che Selargius è un comune della città metropolitana di Cagliari, nel sud della Sardegna.

Programma Vini sotto le stelle, Selargius:

Venerdì 3 e sabato 4 novembre 2023:

dalle ore 18:00 alle 23:00 : Degustazione di vini novelli sardi Mercatino di hobbisti e opere del proprio ingegno Street food Musica live e dj set



Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma, vi rimando alla pagina Facebook dell’evento.

Come arrivare al parco di Si’e boi a Selargius:

