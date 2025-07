Mostra regionale del bovino di razza sardo bruna a Ozieri: scopri il programma del 21 e 22 ottobre 2023!

Mostra regionale del bovino a Ozieri: si svolgerà nel prossimo weekend la prima edizione della “Mostra regionale del bovino di razza sardo bruna” a Ozieri, che include la “Rassegna delle razze autoctone della Sardegna“, la “Mostra mercato bovini di razze Charolaise e Limousine” e l’ “Esposizione mercato di macchine, attrezzature e servizi per l’agricoltura e l’allevamento“. Ma non solo, tra gli eventi da non perdere il 21 e 22 ottobre 2023 presso il quartiere fieristico di Ozieri, ci sono anche la rassegna di prodotti agro-alimentari, il percorso sensoriale di degustazione dei vini, carne alla brace e via dicendo.

La rassegna di prodotti agro alimentari, che si svolge nel padiglione bianco, coinvolgerà numerosi espositori provenienti da diverse parti dell’isola con le proprie produzioni tipiche (olio, miele, pane, formaggi, salumi e via dicendo).

Binos invece, nasce quest’anno per valorizzare le produzioni viti-vinicole dei vitigni autoctoni sardi, in collaborazione con l’ Associazione Italiana Sommelier Sardegna. Si svolge nel padiglione rosa e prevede un percorso sensoriale di degustazione dei vini delle cantine impegnate nelle produzioni legate ai territori sardi.

Da non perdere anche la degustazione di carni bovine di razza sardo bruna alla brace e i punti di ristoro a base di prodotti del territorio.

Programma Mostra regionale del bovino, Ozieri:

Sabato, 21 ottobre 2023:

dalle ore 09:30 alle 20:00 – Apertura fiera

Domenica, 22 ottobre 2023:

dalle ore 09:30 alle 18:00 – Apertura fiera

Biglietto di ingresso:

Per entrare occorre pagare un biglietto che costa 3 euro, i minori di 14 anni entrano gratis.

Come arrivare a Ozieri:

