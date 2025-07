Cartoon Fest Speciale Halloween a Cagliari: arriva in Sardegna la prima edizione del “Cartoon Fest – Speciale Halloween“, l’appuntamento è al parco della Musica di Cagliari, il 28, 29, 31 ottobre e 1 novembre 2023 . La mancanza della data del 30 non è un errore, si comincia sabato e domenica, lunedì si farà pausa, e si continua martedì e mercoledì.

Cosa ci sarà al Cartoon Fest Speciale Halloween 2023?

Vediamo le attrazioni che troverai al Cartoon Fest dedicato ad Halloween, partendo dalle immancabili mascotte, che saranno ovviamente vestiti a tema. Qualche esempio? Topolino in versione Stregone, Minnie Sposa cadavere e via dicendo.

Mascotte vestite a tema Halloween , saranno presenti: Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo, Masha, Orso, Bing, Super Mario, Luigi e Olaf

, saranno presenti: Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo, Masha, Orso, Bing, Super Mario, Luigi e Olaf Pennywise : ci saranno anche personaggi a tema, spaventose ma non troppo, come il clown Pennywise nascosto con i suoi palloncini, pronto a rincorrere i bambini e acchiapparli per portarli nella sua tana.

: ci saranno anche personaggi a tema, spaventose ma non troppo, come il clown Pennywise nascosto con i suoi palloncini, pronto a rincorrere i bambini e acchiapparli per portarli nella sua tana. Giochi gonfiabili : quattro grandi giochi gonfiabili, scivoli e salta salta.

: quattro grandi giochi gonfiabili, scivoli e salta salta. Trucca Bimbi : siete pronti a trasformare i vostri bambini in piccoli mostriciattoli? Sono pronti dei trucchi spaventosi per un Halloween indimenticabile e impaurire tutti quanti.

: siete pronti a trasformare i vostri bambini in piccoli mostriciattoli? Sono pronti dei trucchi spaventosi per un Halloween indimenticabile e impaurire tutti quanti. Giochi a tema Halloween : che ne dite ad esempio di una bella gara tra le scope volanti?

: che ne dite ad esempio di una bella gara tra le scope volanti? Spettacoli :

: Giochi di magia ,

, Halloween Baby Dance ,

, Spettacolo di Fuoco con Gionata Feur Frei (solo sabato 28 ottobre 2023)

(solo sabato 28 ottobre 2023) Ballo di Mercoledì Addams

Musical a tema di Halloween (distribuiti nei vari giorni dell’evento): Coco Famiglia Addams Nightmare Before Christmas

(distribuiti nei vari giorni dell’evento): Punti Ristoro, punt food and beverage, per rifocillarsi e dissetarsi, anche con cibi e bevande a tema.

Programma Cartoon Fest Speciale Halloween:

Sabato, 28 ottobre 2023:

Mattino:

ore 11:00 – Saluti e presentazione dell’evento

ore 11:15 – Giochi di Halloween con gli animatori

ore 12:00 – Spettacolo Disney a tema Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri.

Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri. ore 12:30 – Halloween Baby Dance

Pomeriggio e sera:

ore 15:00 – Ballo di Mercoledì Addams con i Morti Danzanti

con i Morti Danzanti ore 15:30 – Spettacolo di magia

ore 15:45 – Masha fa le magie

ore 16:00 – Spettacolo Disney a tema Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri.

con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri. ore 16:30 – Halloween Baby Dance

ore 17:30 – Spettacolo : Gli amici di Topolino si esibiranno con il corpo di Ballo nel famoso ballo di Thriller

: Gli amici di Topolino si esibiranno con il corpo di Ballo nel famoso ballo di Thriller ore 18:30 – Musical: Nightmare Before Christmas

ore 18:45 – Spettacolo di Gionata Feuer Frei

ore 19:30 – Musical: Coco

Domenica, 29 ottobre 2023:

Mattino:

ore 11:00 – Saluti e presentazione dell’evento

ore 11:15 – Giochi di Halloween con gli animatori

ore 12:00 – Spettacolo Disney a tema Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri.

con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri. ore 12:30 – Halloween Baby Dance

Pomeriggio e sera:

ore 15:00 – Ballo di Mercoledì Addams con i Morti Danzanti

con i Morti Danzanti ore 15:30 – Spettacolo di magia

ore 15,45 – Masha fa le magie

ore 16:00 – Spettacolo Disney a tema Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri.

con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri. ore 16:30 – Halloween Baby Dance

ore 17:30 – Spettacolo : Gli amici di Topolino si esibiranno con il corpo di Ballo nel famoso ballo di Thriller

: Gli amici di Topolino si esibiranno con il corpo di Ballo nel famoso ballo di Thriller ore 18:30 – Musical : Nightmare Before Christmas

ore 19:30 – Musical: Coco

Martedì, 31 ottobre 2023:

Pomeriggio e sera:

ore 16:00 – Spettacolo Disney a tema Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri.

con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri. ore 16:30 – Spettacolo di Magia con la straordinaria partecipazione di Bing

con la straordinaria partecipazione di Bing ore 17:30 – Musical : La Famiglia Addams

: La Famiglia Addams ore 19:00 – Esibizione di Mercoledì Addams con i morti Danzanti

con i morti Danzanti ore 19:15 – Baby Dance speciale Halloween con nonna Addams

Mercoledì, 1 novembre 2023:

Mattino:

ore 11:00 – Saluti e presentazione dell’evento

ore 11:15 – Giochi di Halloween con gli animatori

con gli animatori ore 12:00 – Spettacolo Disney a tema Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri.

con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri. ore 12:30 – Halloween Baby Dance

Pomeriggio e sera:

ore 15:00 – Ballo di Mercoledì Addams con i Morti Danzanti

con i Morti Danzanti ore 15:30 – Spettacolo di magia

ore 15,45 – Masha fa le magie

ore 16:00 – Spettacolo Disney a tema Halloween con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri.

con Topolino Stregone accompagnato dal corpo di Ballo della Danza delle streghe. A seguire Pippo-scheletro accompagnato dai ballerini Morti viventi, Minnie Sposa Cadavere con la danza degli scheletri e Paperino e Paperina vampiri con la danza dei Vampiri. ore 16:30 – Halloween Baby Dance

ore 17:30 – Musical: La Famiglia Addams

ore 19:00 – Esibizione di Mercoledì Addams con i morti Danzanti

con i morti Danzanti ore 19:15 – Baby Dance speciale Halloween con nonna Addams

Biglietti in vendita, come funziona l’offerta:

Il ticket d’ingresso costa 12 euro a persona, ma di questa cifra, tolte le spese fisse, 10 euro verranno restituite sotto forma di fiches da utilizzare durante la manifestazione. Come? In tutti i servizi accessori dai truccabimbi ai laboratori per bambini, dal cibo (come dolci, pizzette, piadine, torte, muffin, ciambelle, patatine fritte, hot dog, zucchero filato, popcorn) al servizio bar ( birra, caffè, acqua bibite varie), ma anche Cartoon shop (con giocattoli, sciarpe, cancelleria e via dicendo).

Altre info utili sui biglietti e sulle fiches:

Verrà fatto un timbro nel palmo della mano o consegnato un braccialetto per consentire ai visitatori di entrare e uscire comodamente dall’evento.

o per consentire ai visitatori di entrare e uscire comodamente dall’evento. Le fiches non sono rimborsabili

Le fiches danno diritto al resto (si può pagare una consumazione di 3 euro con una fiche di 5 euro e ottenere un’altra fiches di €. 2,00 in cambio)

(si può pagare una consumazione di 3 euro con una fiche di 5 euro e ottenere un’altra fiches di €. 2,00 in cambio) Si possono fare pagamenti misti, ad esempio, se si vuole acquistare un giocattolo da 24 euro e si ha a disposizione €. 20,00 in fiches, si può aggiungere €. 4,00 in contanti.

Dove dormire a Cagliari:

Se volete passare l’intero a Cagliari e venite da lontano, allora vi consigliamo di dormire in città. A vostra disposizione ci sono numerose strutture ricettive, con tante offerte per pernottare, per tutti i gusti e tutte le tasche. Scegli pure la sistemazione più adatta alle tue necessità.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per qualsiasi ogni eventuale dubbio e per maggiori informazioni chiamare al numero di telefono: 070 680 722.

Come arrivare al parco della musica di Cagliari:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: