Weekend 20, 21 e 22 ottobre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 20, 21 e 22 ottobre 2023 in Sardegna: come ogni giovedì cominciamo a scoprire i tanti eventi del penultimo fine settimana di ottobre in Sardegna, continuano infatti numerosi gli appuntamenti tipici del periodo, tra castagne, buon vino, olive, birra, bovini, grigliate e manifestazioni che vedono i paesi aprire le proprie piazze, cortili e case ai visitatori.

Partiamo, come sempre, da “Autunno in Barbagia“, che in questo weekend fa tappa a Sorgono (con “Sa Innenna” e il salone “Wine & Sardinia“), Belvì (con i giochi di una volta e la grande castagnata in piazza nella padella gigante) e Ottana (il paese dei Boes e Merdules, ma anche dei tanti artigiani).

E poi abbiamo “Malavaxia“, la grande festa della malvasia di Settimo San Pietro, la “Sagra delle olive” nello splendido Ortu Mannu di Villamassargia, il ritorno dopo 3 anni della “Festa della birra” di Assemini, “Placalguer” per un fine settimana tra gusto e tradizione ad Alghero.

Si rifanno alla formula resa celebre dalle cortes apertas anche “Le magie del labirinto” a Benetutti e “Domus e Pratzas” a Vallermosa. Da non perdere anche la “Sagra della mela” di Ussassai e la “Sagra del pane” a Pompu.

E poi ancora la “Sagra del surf” a Capomannu, la giornata medievale a Rebeccu, “Autunno in fiera” a Iglesias, circo di strada e aquiloni a Cagliari.

