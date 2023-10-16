PlaçAlguer 2023 ad Alghero: scopri il programma dal 18 al 22 ottobre 2023, tra gusto e tradizione!

PlaçAlguer 2023 ad Alghero: si svolgerà dal 18 al 22 ottobre 2023 la seconda edizione di “PlaçAlguer“, un evento pensato per promuovere il patrimonio culinario tradizionale algherese, la bravura degli chef della Riviera del Corallo e il ricco mondo dell’associazionismo di Alghero.

La manifestazione fa infatti parte del più ampio cartellone di iniziative denominato “Alguer Family Fest” che torna finalmente dopo 3 anni di stop, dal 14 ottobre al 9 novembre 2023 . Cartellone di eventi che darà ancora maggior sostanza a questo periodo di bassa stagione, con un meteo favoloso che sta portando ancora tanti turisti in Sardegna (a proposito, queste sono le spiagge più belle di Alghero).

Durante PlaçAlguer grande risalto verrà dato sia all’enogastronomia di Alghero (convegni, lezioni degli chef, show cooking, degustazioni), sia alla tradizione del “Cant de la Sibilla” (conosciuto anche come “El Senyal del Judici” con il quale viene preannunciata la fine dei tempi e il ritorno di Cristo), che si attua ogni natale a Santa Maria del Pì a Barcellona.

Programma PlaçAlguer 2023, Alghero:

Dal 18 al 21 ottobre 2023:

Chiesa di Sant’Anna intra moenia (adiacente alla Cattedrale) – Mostra: “Senyal del Judici“, apertura pomeridiana al pubblico (ingresso libero).

Mercoledì, 18 ottobre 2023:

ore 18:00 – Sala Conferenze – Conferenza sul tema storico/musicale del Canto della Sibilla: “Signum Iudicii. Lo Senyal del judici entra l’Alguer i Catalunya“, parteciperà all’incontro la Sibillera catalana M° Maria Sagarra Trias.

Giovedì, 19 ottobre 2023:

ore 10:00 – Ex Mercato Civico – Convegno : “Esperienze enogastronomiche, leve strategiche per il turismo“, dedicato all’enogastronomia tipica quale prodotto turistico esperienziale, in un confronto fra produzione, ristorazione e ricettività. Modera Ornella D’Alessio.

: “Esperienze enogastronomiche, leve strategiche per il turismo“, dedicato all’enogastronomia tipica quale prodotto turistico esperienziale, in un confronto fra produzione, ristorazione e ricettività. Modera Ornella D’Alessio. ore 21:00 – Cattedrale di Santa Maria – Lo Senyal del Judici entre l’Alguer i Catalunya. Camins i interferéncies musicals: rappresentazione di arte scenica con esibizione musicale e strumentale, con

la partecipazione e l’esecuzione del Cant de la Sibilla che si attua ogni natale a Santa Maria del Pì a Barcellona.

Venerdì, 20 ottobre 2023:

dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 – Ex Mercato Civico – A lezione con gli Chef : imparare la cucina algherese da protagonisti: quattro insegnati dell’Istituto Alberghiero di Alghero si esibiranno nella preparazione di quattro ricette tradizionali algheresi. Info utili: Partecipazione su iscrizione entro il 17 ottobre . Scrivere a: placalguer@gmail.com specificando il nome dei partecipanti e un contatto telefonico. (max 12 adulti per turno); Ogni Chef terrà due ore di lezione alla mattina e alla sera alle quali potranno partecipare quattro persone (16 partecipanti in tutto per ogni appuntamento); Lo chef Cristiano Andrein i darà i suoi preziosi suggerimenti e consigli, girando tra le postazioni e condividendo i segreti delle preparazioni.

Sabato, 21 ottobre 2023:

dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 – Ex Mercato Civico – A lezione con gli Chef : imparare la cucina algherese da protagonisti: quattro insegnati dell’Istituto Alberghiero di Alghero si esibiranno nella preparazione di quattro ricette tradizionali algheresi. Info utili : Partecipazione su iscrizione entro il 17 ottobre . Scrivere a: placalguer@gmail.com specificando il nome dei partecipanti e un contatto telefonico. (max 12 adulti per turno) Ogni Chef terrà due ore di lezione alla mattina e alla sera alle quali potranno partecipare quattro persone (16 partecipanti in tutto per ogni appuntamento). Lo chef Cristiano Andrein i darà i suoi preziosi suggerimenti e consigli, girando tra le postazioni e condividendo i segreti delle preparazioni.

Domenica, 22 ottobre 2023:

Tradizione sulle tavole: i ristoranti algheresi convenzionati con l’iniziativa proporranno menù tematici con le proprie interpretazioni delle ricette tipiche algheresi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma vi consigliamo di seguire i canali social dell’ufficio turistico di Alghero e il suo sito web ufficiale. Prenotazioni su: placalguer@gmail.com

