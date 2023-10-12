Weekend 13, 14 e 15 ottobre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 13, 14 e 15 ottobre 2023 in Sardegna: benvenuti e di nuovo buon fine settimana a tutti, andiamo subito alla scoperta dei tanti eventi, sagre e concerti di questo weekend di metà ottobre in Sardegna, con una marea di appuntamenti enogastronomici, culturali, religiosi, naturalistici e via dicendo.

Partiamo da “Autunno in Barbagia“, che offre 3 delle tappe di grande interesse: Orgosolo, Onanì e Meana Sardo. E se gli amanti della cultura potranno godere delle Giornate FAI di Autunno in Sardegna, con diversi appuntamenti in tutta l’isola o quasi, chi ama andare per sagre potrà partecipare alla “Sagra della lumaca” di Gesturi (che si svolge assieme alla festa religiosa di Sant’Amatore), la “Sagra della Polenta” ad Arborea, la “Sagra dei legumi” a Las Plassas (con chef Cotzina), “Segui la spiga” a Segariu, la “Sagra del raviolo” a Serramanna, “Wine, fregula e cassola” a Neoneli, “Binus de Binnenna” a Ussana e tanto altro ancora. Da segnalare anche la “Festa della birra” a Palazzo Doglio a Cagliari.

Se invece amate le fiere, non perdetevi “Promo Autunno” a Sassari, con oltre 300 espositori nei locali fieristici di Predda Niedda.

Ma sarà un weekend anche di concerti con i The Kolors venerdì a San Teodoro, i Casino Royale sabato a Cagliari, Carmen Consoli e Marina Rei domenica alla festa patronale di Santa Teresa Gallura.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

