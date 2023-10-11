Aidumajore in Festa: scopri il programma di domenica 15 ottobre 2023!

Aidomaggiore in Festa: si svolgerà nella giornata di domenica 15 ottobre 2023 a Aidomaggiore, l’evento “Aidumajore in Festa“. Aidomaggiore è un comune di meno di 400 abitanti situato nella regione storica del Guilcer, nel nord della provincia di Oristano, nel centro della Sardegna.

Sin dal pomeriggio le vie del piccolo paese, saranno animate da un itinerario con produttori, espositori di artigianato e hobbisti, mentre spettacoli musicali accompagneranno la serata tra cultura tradizioni e gastronomia.

Programma Aidumajore in Festa 2023:

Domenica, 15 ottobre 2023:

ore 10:00 – Sede di via Roma 26 – Visita guidata al nuraghe Sanilo e alle tombe di Sa Tanca e S’ozzastru , solo su prenotazione , a cura dell’ Associazione Archeologica Aidomaggiore. La quota di partecipazione è di 20€ e comprende l’assicurazione e il pranzo! Per maggiori informazioni contattare i numeri: 333 644 4540 347 783 8390

, , a cura dell’ Associazione Archeologica Aidomaggiore. La quota di partecipazione è di 20€ e comprende l’assicurazione e il pranzo! Per maggiori informazioni contattare i numeri: ore 15:00 – Apertura itinerario : “ Cultura, arte e sapore della tradizione aidomaggiorese “, a cura di associazioni, produttori e hobbisti di Aidomaggiore che presenteranno le proprie lavorazioni e produzioni. Con: Visita itinerante alle vie del paese nei luoghi di interesse turistico, culturale e archeologico Musica, canti e balli della tradizione

: “ “, a cura di associazioni, produttori e hobbisti di Aidomaggiore che presenteranno le proprie lavorazioni e produzioni. Con: ore 19:30 – Serata musicale con: Canto a chitarra (Giuliano Pinna alla chitarra, Davide Caddeo alla fisarmonica, Daniele Giallara e Franco Dessena alla voce) Canti a tenore (Ballu a boghe sola di Oliena) Mutos a s’antiga e poesia improvvisata in logudorese (con il poeta locale Celestino Mureddu, l’armonica a bocca di Stefano Ortu, l’organetto diatonico di Antonio mannu, la fisarmonica cromatica di giacomo Vardeu, le launeddas di Graziano montisci, l’afuente di Maria Antonietta Bosu, ballu a boghe sola e sonete di Fabrizio Piras) Strumenti vari della tradizione sarda

con:

Per maggiori dettagli e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni vi invito a rivolgervi a due associazioni molto attive del paese e che sono tra gli organizzatori dell’evento:

Come arrivare a Aidomaggiore:

Aidomaggiore si trova al centro del triangolo composto da Ghilarza / Abbasanta / Norbello a sud, Borore a nord e Sedilo a est.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: