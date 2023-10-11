Festa della Birra a Palazzo Doglio 2023: si svolgerà presso la sua ampia corte la “Festa della Birra di Palazzo Doglio” a Cagliari, appena confermatosi albergo migliore d’Italia per il terzo anno consecutivo agli “Oscar del turismo“. L’evento fa parte del calendario di appuntamenti con le “Domeniche a Corte”, proprio nel mese più caro agli appassionati di bevande brassicole, quello dell’Oktoberfest.

Una giornata omaggio alla birra e al buon cibo, con deliziosi piatti street food preparati con dai ristoranti della Corte, che abbracciano cucine da ogni angolo del mondo. La tap list della birra sarà invece a cura del gruppo Heineken.

Ci saranno le birre Ichnusa, come l’Ambra limpida e la birra non filtrata, o la Krusovice, delicata birra della Repubblica Ceca, ma sempre di proprietà del colosso brassicolo olandese. Sarà presente anche la birra Schmucker. Non mancherà la musica, con il DJ set di TIXI e la musica live dei Radio Queen Sardegna, celebre tribute band al gruppo inglese, celebre per le sue prestazioni dal vivo piene di energia. Prevista anche animazione per bambini.

Costo ticket:

Il prezzo del ticket di degustazione è di 10 euro e include 1 litro di birra, diviso però in due mezzi litri, così da poter assaggiare e godere due birre diverse.

Programma Festa della birra, Palazzo Doglio, Cagliari:

Domenica, 15 ottobre 2023:

dalle ore 12:00 – Inizio festa della birra

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli consultate la pagina Facebook dell’evento. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero di telefono 070 6464154 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica osteridelforte@palazzodoglio.com

Come arrivare a Palazzo Doglio, Cagliari:

