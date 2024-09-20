Mara Beer Fest 2024: scopri il programma della seconda edizione della festa della birra di Maracalagonis!
Arriva l’Oktoberfest a Maracalagonis, ecco cosa troverete
Mara Beer Fest 2024: è prevista per la serata di sabato 5 ottobre 2024, a partire dalle ore 20:00, la seconda edizione della “MaraBeerFest“, la festa della birra, anzi, l’Oktoberfest di Maracalagonis, vista la data in calendario.
In estate c’era stata la festa della birra a Torre delle Stelle, che è sempre frazione di Maracalagonis, ma stavolta l’evento si svolgerà presso il piazzale dello sport (l’area parcheggi del palazzetto dello sport) della cittadina dell’area metropolitana di Cagliari.
Questo anche per non confondere “Maracalagonis“, di solito abbreviato in “Mara“, con il paese di “Mara” che si trova invece in provincia di Sassari (vicino a Sassari, lo stesso giorno, troverete il Ploaghe Beer Fest).
Sempre a Marcalagonis, a metà settembre, si è svolta anche la “Sagra de su Pani e sa Tomata“, pure organizzata dalla pro loco di Maracalagonis.
Star musicale della serata sarà il mitico dj Pippo Palmieri, uno di quegli scalmanati dello Zoo di 105, per ballare tutta la sera. Durante la serata, a ingresso gratuito, si pagano infatti solo le consumazioni, si potrà degustare anche dell’ottimo street food.
Programma Oktoberfest Maracalagonis 2024:
Sabato, 5 ottobre 2024:
- ore 20:00 – Piazzale del palazzetto dello sport, Maracalagonis:
- Apertura fusti di birra e cucine street food
- Morositas, il party 90/2000
- ore 22:00 – Piazzale del palazzetto dello sport, Maracalagonis – Musica con Pippo Palmieri dello Zoo di 105, con musica dance anni 80/90/2000
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dalla Pro Loco Marese di Maracalagonis, con il patrocinio gratuito del Comune di Maracalagonis. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma.
Come arrivare al palazzetto dello sport di Maracalagonis:
Come detto, la festa della birra si svolgerà nell’ampio spiazzo antistante il palazzetto dello sport di Maracalagonis. Zooma sulla cartina per vedere maggiori dettagli e scegliere la strada più facile per arrivare.
