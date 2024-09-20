Jara & Wine 2024 a Gesturi: scopri il programma, orari e prezzi delle degustazioni di sabato 5 ottobre 2024!

Jara & Wine a Gesturi: si svolgerà nella serata di sabato 5 ottobre 2024 a Gesturi, la seconda edizione della rassegna enologica “Jara & Wine“, che prevede la degustazione degli ottimi vini del territorio raccontati dai Sommelier della FISAR Medio Campidano.

L’appuntamento è a partire dalle ore 18:30 nel centro storico del celebre borgo della Marmilla, a due passi dall’omonima giara. L’evento prevede la degustazione dei vini di ben 7 cantine partecipanti, esposizioni di artigianato e l’apertura al pubblico delle case storiche del paese.

Sarà anche possibile cenare, grazie alla partecipazioni di espositori di prodotti enogastronomici, alimenti locali e diversi punti ristoro. In particolare da sottolineare la presenza dello street food e dei piatti tipici preparati dalla Pro Loco di Gesturi, che curerà in prima persona uno dei punti ristoro.

La manifestazione rientra nel quadro dei festeggiamenti de “Sa Festa Nosta”. Nel corso dell’articolo vi descriviamo prima il programma di “Jara & Wine” e poi de “Sa Festa Nosta”, cioè i “festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, di Santa Vitalia e Santa Teresa d’Avila” il 5, 6, 7 e 15 ottobre 2024 .

Programma Jara & Wine a Gesturi:

Sabato, 5 ottobre 2024:

dalle ore 18:30 – Via Fra Nicola – Inizio Jara & Wine : Degustazioni Vino & Cibo Espositori enogastronomici Punti ristoro e prodotti locali Piatti tipici e street food , a cura della Pro Loco di Gesturi Artigiani Case storiche Intrattenimento musicale

Quanto costa il ticket per le degustazioni?

Il funzionamento è molto semplice e rispecchia quello di altre manifestazioni simili del territorio. sarà infatti possibile acquistare il calice con sacchetta, assieme a un determinato numero di degustazioni:

4 degustazioni + calice + sacchetta: 15 euro

1 degustazione + calice + sacchetta: 5 euro

I prezzi sono rimasti gli stessi dello scorso anno.

Festa Madonna del Rosario di Santa Vitalia e Santa Teresa, programma religioso e civile:

Tre settimane di festa a Gesturi, si parte con Santa Vitalia (abbiamo già visto anche i programmi di “Santa Vitalia a Villasor” e “Santa Vitalia a Selegas“), ma gli eventi continuano fino al 15 ottobre, con i festeggiamenti per Santa Teresa d’Avila, patrona del paese, alla quale è dedicata la Chiesa Parrocchiale.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Jara & Wine a Gesturi è un evento voluto dall’ Amministrazione comunale di Gesturi, in collaborazione con la Pro Loco di Gesturi, il Comitato di Santa Vitalia e la FISAR Medio Campidano. E’ la classe 74 invece a organizzare i festeggiamenti per “Sa festa manna“. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti o modifiche al programma.

Come arrivare a Gesturi:

