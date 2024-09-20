Ploaghe Beer Fest: proprio così, probabilmente lo avete già immaginato, l’ “OktoberFest” a Ploaghe prenderà il nome di “Ploaghe Beer Fest” e si potranno comunque degustare birra e piatti tipici bavaresi. L’apertura degli stand è prevista a partire dalle ore 12:00 di sabato 5 ottobre 2024 nella ex piazza Onmi.

Si potranno bere varie qualità di birra tipica bavarese e mangiare numerose specialità tedesche:

stinco, crauti e patatine;

galletto, crauti e patate al forno;

wurstel, crauti e patatine;

wurstel e patatine.

Ma non solo, durante la giornata, sarà la musica ad animare la festa della birra, si alterneranno diversi djs locali, mentre in serata si esibirà live la Lemons band.

Sono previsti anche gare e intrattenimenti per tutte le età. Pronti a sfidarvi a biliardino, a beer pong o a partecipare “Corrida Ploaghese” a suon di canzoni e barzellette?

Programma Ploaghe Beer Fest:

Sabato, 5 ottobre 2024:

ore 12:00 – Apertura fusti di birra e cucine : Food : stinco, crauti e patatine galletto, crauti e patate al forno; wurstel, crauti e patatine wurstel e patatine Birra : varie qualità di birre bavaresi Musica dal vivo con diversi dj che si alterneranno durante la giornata

: ore 21:00 – Musica live con la Lemons band

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli, otre che per eventuali modifiche al programma, vi invitiamo a seguire la pagina Facebook del Comitato Sant’Antonio Abate di Ploaghe.

Come arrivare a Ploaghe:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: