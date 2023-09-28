Weekend 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023 in Sardegna: benvenuti in un altro weekend con tanti eventi in Sardegna (abbiamo censito anche stavolta quasi 250 eventi ), quello a cavallo tra settembre e ottobre. Siamo ormai in autunno, ma se da un lato si entra nel vivo dei grandi eventi del periodo, dall’altro continuano anche gli appuntamenti nelle località di mare più rinomate, per allungare la stagione turistica estiva, visto anche il clima più che mite.

Ma bando alle ciance, partiamo subito con “Autunno in Barbagia“, che nel suo quinto weekend farà tappa a Lula e Orotelli all’interno dell’isola, e a Dorgali sul mare. E’ anche il terzo e ultimo weekend di “Italia Romanica” che vede 60 paesi della Sardegna aprire le proprie chiese.

Ma è anche il weekend della velocità sull’acqua a Olbia con l’ UIM F1H2O World Championship, della festa della birra di San Teodoro e della festa patronale di Alghero.

E se a Sagama sfilano le maschere del territorio, è il sud Sardegna ad essere particolarmente vivace in questo fine settimana, partiamo dalle grandi e importanti feste religiose di Santa Vitalia a Serrenti e della Madonna della Salute a Masainas, con i fiumi di birra l’OktoberFest alla fiera di Cagliari e con la Festa delle pro loco riunite a Sestu.

Ma abbiamo innumerevoli appuntamenti tra sagre (saba, leguminose, mandorlo, vitella), feste della vendemmia, degustazioni di vini, interi paesi che si aprono al pubblico e tanto altro ancora. Frugate all’interno dell’articolo per maggiori dettagli.

Noi vi ricordiamo anche che domani (venerdì), ci sarà il solito importante aggiornamento con le vostre segnalazioni, perciò se volete avvisarci di altri eventi (o di eventuali refusi o link non funzionanti, con tutte queste date può capitare), inviateci pure un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2023 in Sardegna, scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

