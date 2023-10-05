Weekend 6, 7 e 8 ottobre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 6, 7 e 8 ottobre 2023 in Sardegna: benvenuti e buon fine settimana a tutti, vediamo cosa ha in serbo per noi il secondo weekend di ottobre, vi annunciamo subito che abbiamo ancora una volta una marea di eventi in Sardegna (ne abbiamo contato più di 220 in questo articolo), tra appuntamenti enogastronomici, brassicoli, culturali, religiosi, naturalistici, dedicati al turismo attivo e chi più ne ha più ne metta.

Partiamo come sempre “Autunno in Barbagia“, che entra nel vivo con 3 delle tappe più attese tutte in un unico fine settimana: Gavoi con il suo splendido centro storico in pietra, Lollove il villaggio praticamente fantasma frazione di Nuoro e Tonara, il paese del torrone!

Ma è anche il fine settimana di importanti manifestazioni nazionali come le Famiglie al Museo in Sardegna, che vede tante strutture museali aprire domenica prossima offrendo tante attività per bimbi e genitori; ma anche come le Giornate dei borghi che hanno conquistato la bandiera arancione del Touring Club d’Italia, con la Caccia al tesoro di Galtellì.

Di grande valenza, seppur regionale è anche “Noi camminiamo in Sardegna“, una settimana alla riscoperta dei percorsi da compiere a piedi in Sardegna, tra cammini religiosi e naturalistici.

E poi la festa della panada ad Assemini e la sagra del cus cus a Carloforte, le feste della birra di Sassari, Ploaghe e Maracalagonis, la settimana del Vermentino a Olbia e la serata dedicata al vino a Iglesias.

E ancora le grandi feste nelle quali sapori e musiche della tradizione si fondono, come “Radici di Sardegna” a Porto Torres e “Zenias de Atonzu” a Sedilo. Tra le feste religiose, da ricordare Santa Vitalia a Villasor, Le Grazie a Siniscola e Santu Pedru a Nuoro.

Vi ricordiamo infine che domani (venerdì), ci sarà il solito importante aggiornamento con le vostre segnalazioni

Ma andiamo subito a scoprire i programmi delle sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 6, 7 e 8 ottobre 2023 in Sardegna, scegliete uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro gradimento. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

IMPORTANTE : verifica sempre gli ultimi aggiornamenti disponibili prima di partire, con i link fonte alle pagine social degli organizzatori che inseriamo in ogni articolo (nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo). Talvolta infatti, potrebbero esserci cambiamenti al programma e persino rinvii di eventi, senza che ne siamo venuti a conoscenza!

AUTOVELOX IN SARDEGNA : prima di partire controllate se lungo strada ci sono postazioni autovelox della polizia stradale.

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.

