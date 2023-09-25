Jualeddos a Sagama: scopri il programma della sfilata delle maschere tradizionali e non solo, di sabato 30 settembre 2023!
Jualeddos a Sagama: si svolgerà nella serata di sabato 30 settembre 2023 a Sagama, la prima edizione di “Jualeddos“, sfilata sfilata di maschere tradizionali accompagnata da un interessante programma, tra canti corali e balli in piazza.
Sagama, per chi non lo conoscesse, è un piccolissimo paese della Planargia, in provincia di Oristano, con meno di 200 abitanti. Siamo 12 chilometri a sud di Bosa (vedi cartina stradale a fine articolo).
Programma Jualeddos, Sagama:
Sabato, 30 settembre 2023:
- ore 16:00 – Centro sociale – Sfilata delle maschere tradizionali, dal centro sociale fino alla piazza della chiesa di San Gabriele, partecipano:
- Sos Tumbarinos
- S’Accabadora Pianalzesa
- Sos Tintinnatos
- Sos Traigolzos
- S’Ainu Orriadore
- Su Maimoni e is Ingestusu
- S’Attitidu Osincu
- Coppie in costume sardo di Tinnura
- ore 19:00 – Concerto in chiesa con:
- Coro di Aggius
- Launeddas di Stefano Pinna
- Coro femminile di Mamoiada
- a seguire – Balli in piazza e intrattenimento musicale con Dj Elio e Paolo Unali all’organetto.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dall’associazione S’accabadora pianalzesa e dall’associazione Asd Muristene, ad essi vi inviamo per maggiori dettagli. Questa è invece la pagina Facebook dell’evento.
Come arrivare a Sagama:
Sagama si trova tra Tinnura e Scano di Montiferro, allargando un po’ l’area di riferimento, possiamo dire tra Macomer e Bosa.
Copyright: foto copertina e informazioni dai canali ufficiali dell’evento, ma abbiamo dovuto ritagliare il manifesto ufficiale per riuscire a rientrare con le foto dei gruppi partecipanti nelle dimensioni del lay out grafico del nostro blog, ce ne scusiamo con il grafico.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp